Додано: Вів 12 лис, 2019 22:25

Модератор написав: Уважаемые форумчане!



Вы знаете, что у нас есть Youtube канал Finance.ua

и мы хотим быть для Вас максимально полезными.



Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой?

Заранее благодарны!



С ув. Вы знаете, что у нас естьи мы хотим быть для Вас максимально полезными.Заранее благодарны!С ув.

Теперь у всех участников форума лишь один вопрос -беспрецедентный за последние годы валютный тренд - это все-таки фундаменталка,или чистой воды спекуляция ?А также - какие факторы для возможной смены, или сохранения тренда считаете значимыми :1.Газовый договор2.Тщетность Норманда и т.п. расклады3.Праздничный слив валюты на покушать и подарить4.Послепраздничные закупки валюты импортерами5.Психологический фактор6.Уменьшение темпов роста мировой экономики7.Вероятность раскола в парламенте и повышение вероятности досрочки в перспективе8.Негладкое дорожное направление, с ухабами и трясками, по земельному вопросу9.Смена политики темпов распостранения ценных бумаг на умеренный, или наоброт возрастающий по принципу аппетит приходит во время еды10.Финансовая политика мировых инвесторов в отношении emerging markets11.Сальдо по товарам, ведь уже даже картошку импортируем12.Инфляционные тренды, многие продукты дороже европейских, даже маленькие украинские яблоки "от бабушки" уже 0.7 - 0.8 дол. за 1 кг.13.Увеличение притока валюты от гастеров, вал которых ,похоже,только нарастает14.Результаты новой таможенной ситуации, когда поступления падают15.Достаточно умеренные потербительские настроения, ведь даже на фоне умеренного роста цен на продукты и товары, тарифное бремя облегчилось совсем ненамного и уже анонсируется и помаленьку происходит повышения тарифного давления.16.Отсутствие перспектив в изменении монопольно-олигархической клановой потоко-схемной системы17.Повышение фискального давления на население и мелких ФОПов, и в то же время продолжение состояния теплой ванны для большого бизнеса ,18.Законы против олигархов по трансферному ценообразованию "прокатила" рада, офшорная упрощенка остается без изменений19.Как минимум стагнация поступлений валюты от экспорта, ведь "промка" по итогам года фактически стагнирует20.Запуск новой 5-миллиардной программы МВФ21.Летние отпускные валютные настроения - будут ли они и когда?22.Какие из названных факторов имеют нулевое значение для валютного тренда, а какие наоброт имеют вес23.Ваши варианты.Думаю,не мне одному интересно личное мнение модератора по этим вопросам,а господа ?