Автор77 написав:Рискну пойти против толпы, которая подседает на идею только постфактум. Вот и сейчас все настолько офигели, что большинство начало восприниматьь доллар и евро как горячую картошку,которую надо поскорее сбросить из рук и карманов.
Считаю, что не позже конца января 2020-го года, а может и раньше мы увидим разворот годового тренда и достаточно резкое ослабление гривны. Это не руководство к действию,а лишь информация к размышлению. Каждый решает сам.
Невдячною справою займаєтесь. Логічне мислення у протистоянні із інсайдом - це заздалегідь гибле діло. По логіці нам не було змісту падати нижче 26. Але маємо те що маємо. Заможні люди зараз користають моментом і обновляють парк авто, техніки та вражень від відпочинку. Бідне населення не розуміє, що низький курс, так само як і високий, це біда для них. Їм благо - це тільки стабільність. Найкраще рішення в Україні не прогнозувати, а оперативно реагувати на зміни. Ви як реагуєте? Змінили % розподілу кошика заощаджень?
Сподіваюсь на відстріл євро принаймі до 1-25 в розрізі рік-півтора і інвестиціях в локаційну нерухомість, паперові гроші не можна тримати в кишені надто довго.[/quote]
могу предложить несколько своих квартир у моря [/quote]
Может и правильно угадал тенденцию. Но зачем заранее этим хвалиться? Бо на ум от этого приходит только "дурень думкой богатіє".
Ну и если может кого-то он взуть, то только себя. )
... дитячий садочок! - УВАЖНІШЕ потрібно читати і НЕ виривати слова/речення з моїх дописів! - так, що ось мій повний допис і ключове я ВИДІЛИВ!!!
Долярчик написав:...можливо, те що я напишу зараз - потрібно навесні писати, бо ще заскоро, але..... - ну, як це так??? - такий ПРОСТАЧОК Долярчик - зробив вас усіх разом?! - ну, то хто тут фінансово НЕграмотний?
Дурачку повезло, і він подумав що розумний.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Подскажите, пожалуйста, какие у Вас есть вопросы, связанные с валютой? Заранее благодарны!
С ув.
Теперь у всех участников форума лишь один вопрос -
беспрецедентный за последние годы валютный тренд - это все-таки фундаменталка,
или чистой воды спекуляция ?
А также - какие факторы для возможной смены, или сохранения тренда считаете значимыми :
1.Газовый договор 2.Тщетность Норманда и т.п. расклады 3.Праздничный слив валюты на покушать и подарить 4.Послепраздничные закупки валюты импортерами 5.Психологический фактор 6.Уменьшение темпов роста мировой экономики 7.Вероятность раскола в парламенте и повышение вероятности досрочки в перспективе 8.Негладкое дорожное направление, с ухабами и трясками, по земельному вопросу 9.Смена политики темпов распостранения ценных бумаг на умеренный, или наоброт возрастающий по принципу аппетит приходит во время еды 10.Финансовая политика мировых инвесторов в отношении emerging markets 11.Сальдо по товарам, ведь уже даже картошку импортируем 12.Инфляционные тренды, многие продукты дороже европейских, даже маленькие украинские яблоки "от бабушки" уже 0.7 - 0.8 дол. за 1 кг. 13.Увеличение притока валюты от гастеров, вал которых ,похоже,только нарастает 14.Результаты новой таможенной ситуации, когда поступления падают 15.Достаточно умеренные потербительские настроения, ведь даже на фоне умеренного роста цен на продукты и товары, тарифное бремя облегчилось совсем ненамного и уже анонсируется и помаленьку происходит повышения тарифного давления. 16.Отсутствие перспектив в изменении монопольно-олигархической клановой потоко-схемной системы 17.Повышение фискального давления на население и мелких ФОПов, и в то же время продолжение состояния теплой ванны для большого бизнеса , 18.Законы против олигархов по трансферному ценообразованию "прокатила" рада, офшорная упрощенка остается без изменений 19.Как минимум стагнация поступлений валюты от экспорта, ведь "промка" по итогам года фактически стагнирует 20.Запуск новой 5-миллиардной программы МВФ 21.Летние отпускные валютные настроения - будут ли они и когда? 22.Какие из названных факторов имеют нулевое значение для валютного тренда, а какие наоброт имеют вес 23.Ваши варианты.
Думаю,не мне одному интересно личное мнение модератора по этим вопросам,
asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал
а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое? или наличие 24 будет для вас сигналом узреть 22-23 летом?
мне кажется курс взят на вытягивание денег из матрасов, уже летом постригли, сейчас особо жаждущее часть сольют по 24 перед НГ, потом еще часть по 26 подумав что это зимний пик и можно будет откупиться летом, а там что то еще вылезет что взвинтит курс, пусть и кратковременно
если нерезы не будут выходить, то до лета 23-25. И в пик лета 21-23. И тут они могут выйти
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал
а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое? или наличие 24 будет для вас сигналом узреть 22-23 летом?
мне кажется курс взят на вытягивание денег из матрасов, уже летом постригли, сейчас особо жаждущее часть сольют по 24 перед НГ, потом еще часть по 26 подумав что это зимний пик и можно будет откупиться летом, а там что то еще вылезет что взвинтит курс, пусть и кратковременно
если нерезы не будут выходить, то до лета 23-25. И в пик лета 21-23. И тут они могут выйти
Я думаю - если 21-23 таки нас поджидает, то это случится гораздо раньше лета....
asti написав: А теперь смотрю на недвигу - если брать с котлована - получаете фору 20% от готовой + 10% в год рост цены и это ещё ипотеку не включили. И кроме того под покупку недвиги можно сдавать баксы по текущим условно низким курсам - ведь вы вкладываетесь в актив который в готовом виде номинирован в долларах, то есть вы можете ещё и на курсе прокатиться...
Это при условии, что все будет хорошо, то есть чисто позитивный сценарий. Но для сидящего в бумаге, наверное, вариант неплохой
Якщо розглядати квартири, то, як на мене, слід зважати на перспективи постачання газу, яким опалюються квартири, як правило. На наступну зиму перспективи не дуже оптимістичні (при відсутності транзиту). Популярність квартир буде під питанням, мабуть. Під альтернативні методи опалення будинки багатоквартирні у нас не проектують (окремі електролінії, пічні димоходи, будинкові котельні на мазуті тощо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
asti написав:продал зимой по 27,75 в среднем и не откупал
Diego написав:а этой зимой что думаете? будете сливать по 25-26 если будет такое? или наличие 24 будет для вас сигналом узреть 22-23 летом?
мне кажется курс взят на вытягивание денег из матрасов, уже летом постригли, сейчас особо жаждущее часть сольют по 24 перед НГ, потом еще часть по 26 подумав что это зимний пик и можно будет откупиться летом, а там что то еще вылезет что взвинтит курс, пусть и кратковременно
Alex2007 написав:
proftpd66 написав:если нерезы не будут выходить, то до лета 23-25. И в пик лета 21-23. И тут они могут выйти
Я думаю - если 21-23 таки нас поджидает, то это случится гораздо раньше лета....
я имею ввиду начало лето, начало весны, точнее. Нерезы купять еще 40 млрд $ ОВГЗ И потом будем в золоте купаться
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
edvardd написав:Libo вы про кризис обещали написать... и что за дембель, возвращаетесь?
Я про дембель Трампа писал … Сейчас расклад такой: Для импичмента в Сенате надо 67 голосов. 47 голосов дают демократы. Из республиканцев за могут проголосовать: а) группа Митта Ромни (11 чел., очень вероятно, т.к. Митт сильно гонит на Трампа); б) группа Линдси Грэхема (20 чел.). Грэхем лидер т.н. красных (всегда республиканских) штатов. На Трампа начал гнать совсем недавно, в т.ч. и за его нерешительную позицию по Украине, за Китай и G7. Но пока в неопределенности. Опросы показывают, что большая часть американцев за импичмент. Но Грэхем еще думает ...
В 1974 году во время Уотергейта именно трое сенаторов-республиканцев принесли Никсону черную метку - в отставку или в тюрьму. Важные события произойдут в эти дни. Кто тут жаловался, что не хватает волатильности и адреналина?! Будут.
Может и правильно угадал тенденцию. Но зачем заранее этим хвалиться? Бо на ум от этого приходит только "дурень думкой богатіє".
Ну и если может кого-то он взуть, то только себя. )
... дитячий садочок! - УВАЖНІШЕ потрібно читати і НЕ виривати слова/речення з моїх дописів! - так, що ось мій повний допис і ключове я ВИДІЛИВ!!!
Долярчик написав:...можливо, те що я напишу зараз - потрібно навесні писати, бо ще заскоро, але..... - ну, як це так??? - такий ПРОСТАЧОК :mrgree Долярчик - зробив вас усіх разом?! - ну, то хто тут фінансово НЕграмотний?
==== Дурачку повезло, і він подумав що розумний.[/quote] =======
...хммммм.... - ну, раз заробити, а головне - купити квартиру в новобудові(50+м2) за 7р, а не за ціле життя... - і, взагалі, не тільки зберігати, а й примножувати свої заощадження - може КОЖЕН дурак, то........ - чим же ще вас здивувати???!
... якщо, навіть, моє передбачення в моєму підписі нікого не дивує!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!