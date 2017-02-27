Viktor написав:Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.
Його роботодавці щедро платять!
Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями Про це повідомляє BIHUS info.
Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.
Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.
У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.
Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.
При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.
У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.
В этой стране - куча людей в системе,миллионы, реально их мы все винтики этой гнилой системы, от рядовых потребителей ,покупающих технику в условных Розетках, с которой не уплачены налоги ни на таможне, ни при продаже, ну разве что копейки с небольшой части
и до журналиста, отлизывающего руку Игорю Валерьевича до блеска и до 19 объеков недвижимости и 17 автомашин и т.п.
kivin написав:окна опустили прием до 24.3 у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
А чего паниковать, радоваться надо -ежемесячные доходы в валюте выросли, а неудачные покупки на верхах все давным давно уже запили - кто соком,кто водой,а кто пивком, 90% участников форума как минимум имеют гривневые доходы, самое время покупать на перспективу, конечно купить-перепродать и наварить как раньше не получится, но на достижение конкретной цели - отдых за границей,покупку авто ,или квартиры - как раз в самый раз.
Все более менее ценное и в этой стране
и во всех без исключения других странах мира
номинируется не в гривнах, а в мировых валютах.
Добавлю - и никогда не будет номинироваться в гривне, твердые национальные денежные единицы - это удел сильных экономически стран.
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....
а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно. Только гривна! Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия. Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+ и могут до 16 спустится. Легко.[/quote]
Ну да 2 с копейками гривны - это афера.
А перед этим от 17 (!) и до 32 (!!!) лишних гривен на одном долларе -
Я також можу написати, що в грн і що) А коли поміняється тренд зроблю допис, типу, встиг перевести грн. депо у валюту, правда трохи відсотків втратив ітд, але всерівно в плюсі)))
Он Орест аналітик, купу інфи аналізує зважує і тільки недовно зважився перейти якоюсь часткою в грн, на жовтневому стрибку, якщо не помиляюсь. А чому він цього не зробив при курсі 27-28 правильно, бо людина думає і аналізує. А якщо бути просто авантюристом, то ніякого аналізу не треба) Це як на гральних автоматах, хтось заходе і тратить виділену для цього суму, а хтось бездумно кидає все і ще позичити може, або пан або пропав