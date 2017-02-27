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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2688268926902691

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:50

  V2 написав:
  Viktor написав:Поэтому доверять в этих вопросах заинтересованному персонажу себя не уважать.


Його роботодавці щедро платять!

Народний депутат від Слуги народу Олександр Дубінський та його сім'я володіють 24 квартирами у Києві та 17 автомобілями
Про це повідомляє BIHUS info.

Мати нардепа володіє Toyota Land Cruiser 2013 року за $50 тисяч, на якому їздить сам Дубінський.

Також депутат за 5 років купив десять автомобілів, з яких сім Mercedes-Benz, Porsche Carrera та Honda S2000.

У мами Дубінського за останні п’ять років з’явилося сім авто, зокрема: два Mercedes-Benz G55 2009 року та E55, Toyota Land Cruiser 2013 року, Мaserati Сoupe Сambiocorsa 2006 року.

Крім того, Дубінський володіє двома квартирами, шістьма земельними ділянками у Хотові, заміським будинком, будинком в Солом’янському районі столиці, квартирою у Французькому кварталі та квартирою на Теремках.

При цьому сім квартир є у дружини Дубінського, шість з яких біля квартир, що належать самому нардепу.

У 2015 дружина купила три квартири на Печерську, а потім по одній в 2016 та 2017 років роках.

За інформацією журналістів, мама Дубінського купила 19 об'єктів нерухомості за 1 млн за чотири роки, а значна їх частина з’явилася перед виборами.
https://espreso.tv/news/2019/11/11/rody ... bihus_info



В этой стране - куча людей в системе,миллионы, реально их мы все винтики этой гнилой системы, от рядовых потребителей ,покупающих технику в условных Розетках, с которой не уплачены налоги ни на таможне, ни при продаже, ну разве что копейки с небольшой части

и до журналиста, отлизывающего руку Игорю Валерьевича до блеска и до 19 объеков недвижимости и 17 автомашин и т.п.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:51

Libo
он не пойдёт под импичмент, его завалят...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:56

  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега

паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.


А чего паниковать,
радоваться надо -ежемесячные доходы в валюте выросли,
а неудачные покупки на верхах все давным давно уже запили - кто соком,кто водой,а кто пивком,
90% участников форума как минимум имеют гривневые доходы, самое время покупать на перспективу, конечно купить-перепродать и наварить как раньше не получится, но на достижение конкретной цели - отдых за границей,покупку авто ,или квартиры - как раз в самый раз.

Все более менее ценное и в этой стране

и во всех без исключения других странах мира

номинируется не в гривнах, а в мировых валютах.

Добавлю - и никогда не будет номинироваться в гривне, твердые национальные денежные единицы - это удел сильных экономически стран.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:59

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3

.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....


а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно.
Только гривна!
Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия.
Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+
и могут до 16 спустится. Легко.[/quote]


Ну да 2 с копейками гривны - это афера.

А перед этим от 17 (!) и до 32 (!!!) лишних гривен на одном долларе -

это не афера, а так мультфильм детский.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:03

Guineapig
А ще в травні він купував по 26.80)

Я також можу написати, що в грн і що)
А коли поміняється тренд зроблю допис, типу, встиг перевести грн. депо у валюту, правда трохи відсотків втратив ітд, але всерівно в плюсі)))

Он Орест аналітик, купу інфи аналізує зважує і тільки недовно зважився перейти якоюсь часткою в грн, на жовтневому стрибку, якщо не помиляюсь. А чому він цього не зробив при курсі 27-28 правильно, бо людина думає і аналізує.
А якщо бути просто авантюристом, то ніякого аналізу не треба) Це як на гральних автоматах, хтось заходе і тратить виділену для цього суму, а хтось бездумно кидає все і ще позичити може, або пан або пропав :mrgreen:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:05

  edvardd написав:Libo
он не пойдёт под импичмент, его завалят...


Ложись уже спать. Будем уже завтра про кризисы. Новости не радостные, но время у нас еще есть. Оставайся в золоте и в темпе прикупай серебро. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:35

  proftpd66 написав:если нерезы не будут выходить, то до лета 23-25. И в пик лета 21-23. И тут они могут выйти

Куда они выйдут? Полагаю что в окно? Если львиная доля вложений в многолетние бумаги.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:47

ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.

По Калиновскому и Писарчуку завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  escobar написав:Куда они выйдут? Полагаю что в окно? Если львиная доля вложений в многолетние бумаги.


если по чуть-чуть или сразу "рокировочку" делать в бакс, т.е. покупать бакс, да, они могут потерять на продаже... НБУ будет выкупать если будет резкий выход?


Я думаю они вкладывают чтобы резко заработать, летом когда будет 21 курс, то они начнут продавать и покупать по 50-10лярдов$
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:01

  zzzzzz написав:ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.

По Калиновскому и Писарчуку завтра.

Смешное, Рожкову и прочих бездельников которые хотели взять на поруки обвиняемых - суд послал подальше ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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