kivin написав:окна опустили прием до 24.3 у людей в глазах паника и безнадега
паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.
А чего паниковать, радоваться надо -ежемесячные доходы в валюте выросли, а неудачные покупки на верхах все давным давно уже запили - кто соком,кто водой,а кто пивком, 90% участников форума как минимум имеют гривневые доходы, самое время покупать на перспективу, конечно купить-перепродать и наварить как раньше не получится, но на достижение конкретной цели - отдых за границей,покупку авто ,или квартиры - как раз в самый раз.
Все более менее ценное и в этой стране
и во всех без исключения других странах мира
номинируется не в гривнах, а в мировых валютах.
Добавлю - и никогда не будет номинироваться в гривне, твердые национальные денежные единицы - это удел сильных экономически стран.
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....
а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно. Только гривна! Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия. Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+ и могут до 16 спустится. Легко.[/quote]
Ну да 2 с копейками гривны - это афера.
А перед этим от 17 (!) и до 32 (!!!) лишних гривен на одном долларе -
Я також можу написати, що в грн і що) А коли поміняється тренд зроблю допис, типу, встиг перевести грн. депо у валюту, правда трохи відсотків втратив ітд, але всерівно в плюсі)))
Он Орест аналітик, купу інфи аналізує зважує і тільки недовно зважився перейти якоюсь часткою в грн, на жовтневому стрибку, якщо не помиляюсь. А чому він цього не зробив при курсі 27-28 правильно, бо людина думає і аналізує. А якщо бути просто авантюристом, то ніякого аналізу не треба) Це як на гральних автоматах, хтось заходе і тратить виділену для цього суму, а хтось бездумно кидає все і ще позичити може, або пан або пропав
Доброго ранку. Можливо хтось прокоментує. Наслідки цієї справи проти тодішнього керівництва НБУ можуть бути підставою для додаткової арґументації юристами Коломойського про неправомірну націоналізацію ПриватБанку?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!