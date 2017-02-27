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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2689269026912692>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:56

  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега

паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.


А чего паниковать,
радоваться надо -ежемесячные доходы в валюте выросли,
а неудачные покупки на верхах все давным давно уже запили - кто соком,кто водой,а кто пивком,
90% участников форума как минимум имеют гривневые доходы, самое время покупать на перспективу, конечно купить-перепродать и наварить как раньше не получится, но на достижение конкретной цели - отдых за границей,покупку авто ,или квартиры - как раз в самый раз.

Все более менее ценное и в этой стране

и во всех без исключения других странах мира

номинируется не в гривнах, а в мировых валютах.

Добавлю - и никогда не будет номинироваться в гривне, твердые национальные денежные единицы - это удел сильных экономически стран.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 22:59

  Yuri_61 написав:
  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3

.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....


а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно.
Только гривна!
Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия.
Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+
и могут до 16 спустится. Легко.[/quote]


Ну да 2 с копейками гривны - это афера.

А перед этим от 17 (!) и до 32 (!!!) лишних гривен на одном долларе -

это не афера, а так мультфильм детский.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:03

Guineapig
А ще в травні він купував по 26.80)

Я також можу написати, що в грн і що)
А коли поміняється тренд зроблю допис, типу, встиг перевести грн. депо у валюту, правда трохи відсотків втратив ітд, але всерівно в плюсі)))

Он Орест аналітик, купу інфи аналізує зважує і тільки недовно зважився перейти якоюсь часткою в грн, на жовтневому стрибку, якщо не помиляюсь. А чому він цього не зробив при курсі 27-28 правильно, бо людина думає і аналізує.
А якщо бути просто авантюристом, то ніякого аналізу не треба) Це як на гральних автоматах, хтось заходе і тратить виділену для цього суму, а хтось бездумно кидає все і ще позичити може, або пан або пропав :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:05

  edvardd написав:Libo
он не пойдёт под импичмент, его завалят...


Ложись уже спать. Будем уже завтра про кризисы. Новости не радостные, но время у нас еще есть. Оставайся в золоте и в темпе прикупай серебро. :wink:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:35

  proftpd66 написав:если нерезы не будут выходить, то до лета 23-25. И в пик лета 21-23. И тут они могут выйти

Куда они выйдут? Полагаю что в окно? Если львиная доля вложений в многолетние бумаги.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:47

ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.

По Калиновскому и Писарчуку завтра.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 23:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  escobar написав:Куда они выйдут? Полагаю что в окно? Если львиная доля вложений в многолетние бумаги.


если по чуть-чуть или сразу "рокировочку" делать в бакс, т.е. покупать бакс, да, они могут потерять на продаже... НБУ будет выкупать если будет резкий выход?


Я думаю они вкладывают чтобы резко заработать, летом когда будет 21 курс, то они начнут продавать и покупать по 50-10лярдов$
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 00:01

  zzzzzz написав:ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.

По Калиновскому и Писарчуку завтра.

Смешное, Рожкову и прочих бездельников которые хотели взять на поруки обвиняемых - суд послал подальше ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 06:42

А чего график межбанка по данным НБУ завис на 31.07.2018? Ну не солидно как-то, убрали бы уже, или починили. Полтора года одна картинка- негоже для подобного ресурса.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброго ранку.
Можливо хтось прокоментує.
Наслідки цієї справи проти тодішнього керівництва НБУ можуть бути підставою для додаткової арґументації юристами Коломойського про неправомірну націоналізацію ПриватБанку?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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