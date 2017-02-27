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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2689269026912692

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У НАК Нафтогаз заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.

По Калиновскому и Писарчуку завтра.

Смешное, Рожкову и прочих бездельников которые хотели взять на поруки обвиняемых - суд послал подальше ))))
На начальном этапе в уголовном процессе обвиняются лица, занимающиеся конкретную должность, и ставящие подписи на конкретных документах, решениях , протоколах. Уголовный процесс строится на той доказательной базе, что есть/осталась в архивах. А дальше идёт процесс... и куда он придёт мы ещё не знаем.

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qreaton
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Раз ставки по ОВГЗ падают, значит и депо в банке будут падать? Forward bank кто-то пользовался?
Andrew_
 
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