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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 07:54
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Сер 13 лис, 2019 07:55
zzzzzz написав: zzzzzz написав:
ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.
По Калиновскому и Писарчуку завтра.
Смешное, Рожкову и прочих бездельников которые хотели взять на поруки обвиняемых - суд послал подальше ))))
На начальном этапе в уголовном процессе обвиняются лица, занимающиеся конкретную должность, и ставящие подписи на конкретных документах, решениях , протоколах. Уголовный процесс строится на той доказательной базе, что есть/осталась в архивах. А дальше идёт процесс... и куда он придёт мы ещё не знаем.
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qreaton
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Додано: Сер 13 лис, 2019 07:58
Раз ставки по ОВГЗ падают, значит и депо в банке будут падать? Forward bank кто-то пользовался?
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Andrew_
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