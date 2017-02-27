Додано: Сер 13 лис, 2019 09:10

Автор77 написав: Теперь у всех участников форума лишь один вопрос -

беспрецедентный за последние годы валютный тренд - это все-таки фундаменталка,

или чистой воды спекуляция ? Теперь у всех участников форума лишь один вопрос -беспрецедентный за последние годы валютный тренд - это все-таки фундаменталка,или чистой воды спекуляция ?

а надо было всего лишь переждать период, когда ЗВР Украины были 5 ярдов всегополнятно, что курс до 30+ тогда взлетел (дефицит валюты)сейчас профицит валюты в Украине, поэтому дно бакса даже трудно вообразитьэто может быть и 22, и 20, и 18 и ниженадо было переждатьпривлечение 5 и 7 летних ОВДП было простой но гениальной задумкойесли мировой кризис не настанет, цены на зерно - сталь - руду не упадут,то не увидим мы лет ... надцать курс па28 дажев то же время, так как все нырнут с головой в гриведепо и гривневые ОВДП, то % по вкладам будет падать (до 6% по гривне, как в Рашестане). А по баксу до 2%, имховсё простопросто трудно было даже вообразить навалу нерезов (4 ярда баксов НБУ купило!)это не малопоэтому девальвационных угроз для гривны не вижу на обозримом горизонте3но и от бакса, нахомяченого па26+, а то и па27+ не надо спешить избавляться. Поздно.Но пока живём в стане, где на части территории замороженный военный конфликт.