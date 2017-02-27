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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 07:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Сер 13 лис, 2019 07:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На начальном этапе в уголовном процессе обвиняются лица, занимающиеся конкретную должность, и ставящие подписи на конкретных документах, решениях , протоколах. Уголовный процесс строится на той доказательной базе, что есть/осталась в архивах. А дальше идёт процесс... и куда он придёт мы ещё не знаем. И в этом деле ключевые факторы это показания обвиняемых, а они лучше даются под стражей, чем из дома.
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Востаннє редагувалось qreaton в Сер 13 лис, 2019 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 лис, 2019 07:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Раз ставки по ОВГЗ падают, значит и депо в банке будут падать? Forward bank кто-то пользовался?
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Одесский порт впервые принял танкер с нефтью из Ливии, для НПЗ Коломойского.
Игорь Валерьевич, растаможили как положено ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:02
Наоборот. Показания чиновников смогут пролить свет как Беня выводил бабло из банка даже не смотря на наличие куратора.
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:07
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:09
подпишут, они попали в ловушку со 2м потоком...
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:10
а надо было всего лишь переждать период, когда ЗВР Украины были 5 ярдов всего
полнятно, что курс до 30+ тогда взлетел (дефицит валюты)
сейчас профицит валюты в Украине, поэтому дно бакса даже трудно вообразить
это может быть и 22, и 20, и 18 и ниже
надо было переждать
привлечение 5 и 7 летних ОВДП было простой но гениальной задумкой
если мировой кризис не настанет, цены на зерно - сталь - руду не упадут,
то не увидим мы лет ... надцать курс па28 даже
в то же время, так как все нырнут с головой в гриведепо и гривневые ОВДП, то % по вкладам будет падать (до 6% по гривне, как в Рашестане). А по баксу до 2%, имхо
всё просто
просто трудно было даже вообразить навалу нерезов (4 ярда баксов НБУ купило!)
это не мало
поэтому девальвационных угроз для гривны не вижу на обозримом горизонте3
но и от бакса, нахомяченого па26+, а то и па27+ не надо спешить избавляться. Поздно.
Но пока живём в стане, где на части территории замороженный военный конфликт.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 13 лис, 2019 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У гігантів прибутковості уже падають, Приват пару днів тому на 1-2% знизив.
Додано: Сер 13 лис, 2019 09:14
Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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