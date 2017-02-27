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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2690269126922693>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У НАК Нафтогаз заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:
  zzzzzz написав:ВАКС избрал запобижний захид экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге тримання под вартой 60 суток с альтернативой в виде залога в 15 млн.грн.

По Калиновскому и Писарчуку завтра.

Смешное, Рожкову и прочих бездельников которые хотели взять на поруки обвиняемых - суд послал подальше ))))
На начальном этапе в уголовном процессе обвиняются лица, занимающиеся конкретную должность, и ставящие подписи на конкретных документах, решениях , протоколах. Уголовный процесс строится на той доказательной базе, что есть/осталась в архивах. А дальше идёт процесс... и куда он придёт мы ещё не знаем. И в этом деле ключевые факторы это показания обвиняемых, а они лучше даются под стражей, чем из дома.

Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Востаннє редагувалось qreaton в Сер 13 лис, 2019 08:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 07:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Раз ставки по ОВГЗ падают, значит и депо в банке будут падать? Forward bank кто-то пользовался?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Одесский порт впервые принял танкер с нефтью из Ливии, для НПЗ Коломойского.
Игорь Валерьевич, растаможили как положено ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:02

  Realist написав:Доброго ранку.
Можливо хтось прокоментує.
Наслідки цієї справи проти тодішнього керівництва НБУ можуть бути підставою для додаткової арґументації юристами Коломойського про неправомірну націоналізацію ПриватБанку?

Наоборот. Показания чиновников смогут пролить свет как Беня выводил бабло из банка даже не смотря на наличие куратора.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:07

  Libo написав:
  edvardd написав:Libo
он не пойдёт под импичмент, его завалят...


Ложись уже спать. Будем уже завтра про кризисы. Новости не радостные, но время у нас еще есть. Оставайся в золоте и в темпе прикупай серебро. :wink:

кстати их не покупать, а продавать нужно, на ещё последнем подскоке...
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подпишут, они попали в ловушку со 2м потоком...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:10

  Автор77 написав:Теперь у всех участников форума лишь один вопрос -
беспрецедентный за последние годы валютный тренд - это все-таки фундаменталка,
или чистой воды спекуляция ?


а надо было всего лишь переждать период, когда ЗВР Украины были 5 ярдов всего
полнятно, что курс до 30+ тогда взлетел (дефицит валюты)
сейчас профицит валюты в Украине, поэтому дно бакса даже трудно вообразить
это может быть и 22, и 20, и 18 и ниже
надо было переждать
привлечение 5 и 7 летних ОВДП было простой но гениальной задумкой
если мировой кризис не настанет, цены на зерно - сталь - руду не упадут,
то не увидим мы лет ... надцать курс па28 даже
в то же время, так как все нырнут с головой в гриведепо и гривневые ОВДП, то % по вкладам будет падать (до 6% по гривне, как в Рашестане). А по баксу до 2%, имхо
всё просто
просто трудно было даже вообразить навалу нерезов (4 ярда баксов НБУ купило!)
это не мало
поэтому девальвационных угроз для гривны не вижу на обозримом горизонте3
но и от бакса, нахомяченого па26+, а то и па27+ не надо спешить избавляться. Поздно.
Но пока живём в стане, где на части территории замороженный военный конфликт.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 13 лис, 2019 09:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 09:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Andrew_ написав:Раз ставки по ОВГЗ падают, значит и депо в банке будут падать?

У гігантів прибутковості уже падають, Приват пару днів тому на 1-2% знизив.
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Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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