Додано: Сер 13 лис, 2019 09:28

centurionus написав: Realist написав: У НАК Нафтогаз заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу

Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості). Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).

edvardd написав: подпишут, они попали в ловушку со 2м потоком... подпишут, они попали в ловушку со 2м потоком...

Я теж про це подумав. Новину перепостив тільки інформації та можливого обговорення.Якщо не помиляюсь, Північний потік добудують в будь-якому випадку. Просто не встигають це зробити в найближчі 6 місяців.Але якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?Напрошується аналогія із покером.Фактично і ми і вони блефують розігруючи карти на руках. У нас на сьогодні ці карти кращі, але у РФ суттєво більший стек. Вони можуть собі дозволити піти в ол-інн зараз і втратити частину грошей, зате в наступних роздачах у них піде тільки карта із картинками.У покері, щоб блефувати із "мусором на руках" потрібно мати відповідну репутацію за столом. На разі така репутація є у РФ, а не України і вони її активно використовують.Ф. 24,35/24,55 плавно в долини...