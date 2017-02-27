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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26922693269426952696>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 352
Не нижче 24.50
56%
197
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 352
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zzzzzz написав:Только что проверил и вижу что наоборот Приват поднял на 1%-1,25%
А именно по гривне с 8.11.2019.


7.11 переоформляв безподатковий під 16% на 3 міс, зараз лише 14%. Пишу конкретно про власний досвід. Можливо порізали більш короткі і заганяють в довші))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:36

  Alex2006 написав:Так, Кабанчики пора активизироваться. А то по текущим раскладам вполне вероятно, что транш МВФ зайдет уже в декабре. Надо успеть устроить загончик до этого, пока олени не в курсе. Много людей возлагают на вас надежды, ведь сколько уже можно терпеть, надо слиться!) Давайте придумывайте уже что-то, вон транзита не будет!! НБУ устроит ответку за то, что НАБУ взяло схематозников!! МВФ денег не даст!! Приват вот-вот наконец-то уже вернут Бене!! В общем, дерзайте :)

Да, скорей бы уже раздуплились загонялы, как еще раз сигануть под 25. Ибо сам уже созрел зайти, с расчетом на новое полугодовое ралли.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:36

stryzhko
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... A6ClpktZwY

Подняли по всем остальным. Безподатковый малораспространненный вклад. Основной - Стандарт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:37

НБУ вчера купил 33 млн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:37

С таким укрепляжем радуются не только гривнепатриоты, но и Яресько и ко.
Ведь долларовый ВВП номинально растёт :)
Готовьте Ваши денежки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?
Напрошується аналогія із покером.

Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.
Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.
Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:40

  zzzzzz написав:stryzhko
https://deposits.privatbank.ua/static/d ... A6ClpktZwY

Подняли по всем остальным. Безподатковый малораспространненный вклад. Основной - Стандарт.

Приветствую!
В сентябре на пять месяцев Стандарт был 16,5%.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:41

  Яша написав:
  asti написав:Чем это можно объяснить?

по моему в 2009 было похожее. ставки овгз упали до 11%,а депозиты были 15-17%

*Відправлено з Чату

Продовжу думку, і скільки років так протримались) Добре памятаю цей період, бо бавився тоді депозитами, більше 50% мав в грн. Ну а фінал всі знають :wink:
До чого це я, зараз може бути аналогічно, кілька років якось стабільності, от тільки земельне питання може все змінити, кардинально...
twin
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 10:43

  Forum написав:А чего график межбанка по данным НБУ завис на 31.07.2018? Ну не солидно как-то, убрали бы уже, или починили. Полтора года одна картинка- негоже для подобного ресурса.

Обіцяли взяти в роботу. Дякую

З пов.
Ірина_
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