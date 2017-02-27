Alex2006 написав:Так, Кабанчики пора активизироваться. А то по текущим раскладам вполне вероятно, что транш МВФ зайдет уже в декабре. Надо успеть устроить загончик до этого, пока олени не в курсе. Много людей возлагают на вас надежды, ведь сколько уже можно терпеть, надо слиться!) Давайте придумывайте уже что-то, вон транзита не будет!! НБУ устроит ответку за то, что НАБУ взяло схематозников!! МВФ денег не даст!! Приват вот-вот наконец-то уже вернут Бене!! В общем, дерзайте
Да, скорей бы уже раздуплились загонялы, как еще раз сигануть под 25. Ибо сам уже созрел зайти, с расчетом на новое полугодовое ралли.
Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу? Напрошується аналогія із покером.
Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф. Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму. Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).
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Продовжу думку, і скільки років так протримались) Добре памятаю цей період, бо бавився тоді депозитами, більше 50% мав в грн. Ну а фінал всі знають До чого це я, зараз може бути аналогічно, кілька років якось стабільності, от тільки земельне питання може все змінити, кардинально...