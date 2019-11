Додано: Сер 13 лис, 2019 10:38

Realist написав: якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?

Напрошується аналогія із покером. якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?Напрошується аналогія із покером.

Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.

Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.

Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу). Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell