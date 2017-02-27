Додано: Сер 13 лис, 2019 10:45

Andrew_ написав: Так что идем на 23? может есть смысл фикс в гривну и гривне депо на пол года? Так что идем на 23? может есть смысл фикс в гривну и гривне депо на пол года?

Ну-ну, вон смотрим Раду, а там все дело идет к тому, что сегодня и в близком времени мораторий по земле снят не будет.Это лишь первый сигнал для всех - кому пора уже снять розовые очки.Разворот тренда на валютном рынке лишь вопрос времени.Гривна - национальная валюта страны с прогнившей экономической системой, в которой пытаются приватизацией и землей заткнуть все дыры для того чтобы показать - "какие они успешные реформаторы".Несистемный подход,косметика ,манипуляции и попытка построить дом на некачественном фундаменте иногда приводит к эффекту "мордой об стол", когда возможны лишь точечные успехи, но не изменения в сторону построения цивилизованной европейской страны.Гривна падала,падает и будет падать.Чтобы достичь стабильности нацвалюты надо менять в стране правила игры ивместо населения и мелкого бизнеса обратить внимание на монопольно-олигархо-потоково-схемные кланы.Это именно та "квартира ,где деньги лежат".Парадокс на самом деле - "слуги" нагинают "господ", народ и мелочь т.е.,и служат "жирным котам" на моменте.