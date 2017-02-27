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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 10:44
SAndriy1 написав:
Приветствую!
В сентябре на пять месяцев Стандарт был 16,5%.
В сентябре и ставки по ОВГ были 18,2% в переводе на депозиты и ставка НБУ была 16,5%
Живите своим умом!
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:45
https://news.finance.ua/ua/news/-/45982 ... koyi-zemli
Andrew_ написав:
Так что идем на 23? может есть смысл фикс в гривну и гривне депо на пол года?
Ну-ну, вон смотрим Раду, а там все дело идет к тому, что сегодня и в близком времени мораторий по земле снят не будет.
Это лишь первый сигнал для всех - кому пора уже снять розовые очки.
Разворот тренда на валютном рынке лишь вопрос времени.
Гривна - национальная валюта страны с прогнившей экономической системой, в которой пытаются приватизацией и землей заткнуть все дыры для того чтобы показать - "какие они успешные реформаторы".
Несистемный подход,косметика ,манипуляции и попытка построить дом на некачественном фундаменте иногда приводит к эффекту "мордой об стол", когда возможны лишь точечные успехи, но не изменения в сторону построения цивилизованной европейской страны.
Гривна падала,падает и будет падать.
Чтобы достичь стабильности нацвалюты надо менять в стране правила игры и
вместо населения и мелкого бизнеса обратить внимание на монопольно-олигархо-потоково-схемные кланы.
Это именно та "квартира ,где деньги лежат".
Парадокс на самом деле - "слуги" нагинают "господ", народ и мелочь т.е.,
и служат "жирным котам" на моменте.
Востаннє редагувалось Автор77
в Сер 13 лис, 2019 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:47
Опустили ставки на 3-5 мес ( было 16.5%) и 1-2 месяца (было 12%), подняли большие сроки.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:47
надо подружить тас и кредит днепр: в одном отдают по 24.38, а в другом принимают по 24.40
ОФФтоп: пришел в Приватбанк переоформить карту по загранпаспорту, в итоге мне отказали.....Позвонил 3700 и мне сказали что по заграну в их банке я ниче не могу сделать, только по укр. паспорту все операции и что такую постанову еще не приняли, ее якобы еще рассматривают
Я вообще в осадок выпал, что в Приматбанке творится!
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greenback1996
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:51
Днепр опт, сползаем вниз , на сейчас 24,36(7)-24,44(5).
Дважды уже меняли курс с утра
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SAndriy1
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:52
Автор77
Все когда-то будет, а пока мы день за днем уверенно ползем к пробитию уровня 24 и это реально пугает
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antey1969
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Додано: Сер 13 лис, 2019 10:53
greenback1996 написав:
и мне сказали что по заграну в их банке я ниче не могу сделать, только по укр. паспорту все операции
а в якому укр банку вам робили хоч якусь банківську операцію по закордонному?
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greenozon
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:05
greenozon написав: greenback1996 написав:
и мне сказали что по заграну в их банке я ниче не могу сделать, только по укр. паспорту все операции
а в якому укр банку вам робили хоч якусь банківську операцію по закордонному?
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SAndriy1
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Додано: Сер 13 лис, 2019 11:06
Автор77 написав:
Гривна падала,падает и будет падать.
Чтобы достичь стабильности нацвалюты надо менять в стране правила игры и
вместо населения и мелкого бизнеса обратить внимание на монопольно-олигархо-потоково-схемные кланы.
Зв'язок між "кланами" та стабільністю валюти не зовсім прямий. В Білорусі немає кланів, валюта девальвує періодично. В умовному клановому Гондурасі може бути досить стабільна валюта.
Щодо України - правильно, в принципі. Скажімо, незабезпечена емісія для забезпечення інтересів "кланів".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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centurionus
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