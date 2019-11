Додано: Сер 13 лис, 2019 11:06

Автор77 написав: Гривна падала,падает и будет падать.

Чтобы достичь стабильности нацвалюты надо менять в стране правила игры и

Зв'язок між "кланами" та стабільністю валюти не зовсім прямий. В Білорусі немає кланів, валюта девальвує періодично. В умовному клановому Гондурасі може бути досить стабільна валюта.

