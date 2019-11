Додано: Сер 13 лис, 2019 11:16

Amat написав: centurionus написав: Realist написав: якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?

Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.

Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.

Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100.

Но, вы уверены, что с технической точки зрения:

1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10.

2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?



Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь.

Money talks, bullshit walks, that is how life goes.