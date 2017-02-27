RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 269426952696269726982699>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 353
Не нижче 24.50
56%
198
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:08

  centurionus написав:
  Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?
Напрошується аналогія із покером.

Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.
Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.
Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).


Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100.
Но, вы уверены, что с технической точки зрения:
1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10.
2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?

Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь.
Но еще лет 15 назад спецы из этой области рассказывали мне, что северный поток это не замена, а расширение... Так как объемы потребления растут от года к году, и пропускная способность нашей инфраструктуры с ними скоро не справится...
Amat
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 21.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:10

Если посмотреть на историю валют наших соседей, например на курс чешской кроны, то в кризис 2000 года она падала до 42 к доллару, потом несколько лет укреплялась и достигла пика летом 2008 – 14,5. Поэтому ничего удивительно нет, если гривна укрепиться до 20. Примеров таких много…

https://invst.ly/om5k2
тот самый
 
Повідомлень: 56
З нами з: 12.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:16

  Amat написав:
  centurionus написав:
  Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?
Напрошується аналогія із покером.

Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.
Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.
Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).


Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100.
Но, вы уверены, что с технической точки зрения:
1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10.
2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?

Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь.
Но еще лет 15 назад спецы из этой области рассказывали мне, что северный поток это не замена, а расширение... Так как объемы потребления растут от года к году, и пропускная способность нашей инфраструктуры с ними скоро не справится...



Еще как справится. По самым консервативным подсчетам пропусканя способность украиснкой ГТС 150-180 млрд кубов в год, с возможностью достаточно быстрого и недорогого апргрейда до 200 млрд. Все "потоки" РФ - это не расширение, а распил колоссальных денег и вишенкой - наказангие Украины на 2 мдрд дол в год.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 522
З нами з: 05.03.13
Подякував: 121 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  тот самый написав:Если посмотреть на историю валют наших соседей, например на курс чешской кроны, то в кризис 2000 года она падала до 42 к доллару, потом несколько лет укреплялась и достигла пика летом 2008 – 14,5. Поэтому ничего удивительно нет, если гривна укрепиться до 20. Примеров таких много…

Ну може і до 10 грн... коли наша економіка і ринок так інтегрується у європейську , як чеська
d44
 
Повідомлень: 56
З нами з: 07.03.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, кто-то недавно задавал хороший вопрос - На каком основании Фонд забирает себе свободную гривну ?
Amat
 
Повідомлень: 1735
З нами з: 21.12.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:19

  Автор77 написав:
  Andrew_ написав:Разворот тренда на валютном рынке лишь вопрос времени.

Гривна - национальная валюта страны с прогнившей экономической системой, в которой пытаются приватизацией и землей заткнуть все дыры для того чтобы показать - "какие они успешные реформаторы".

Несистемный подход,косметика ,манипуляции и попытка построить дом на некачественном фундаменте иногда приводит к эффекту "мордой об стол", когда возможны лишь точечные успехи, но не изменения в сторону построения цивилизованной европейской страны.

Гривна падала,падает и будет падать.
Чтобы достичь стабильности нацвалюты надо менять в стране правила игры и
вместо населения и мелкого бизнеса обратить внимание на монопольно-олигархо-потоково-схемные кланы.
Это именно та "квартира ,где деньги лежат".

Это все конечно ужасно, ракета под 50 на пороге, мы все умрем.

Странно только что мы последние полгода только и слышим стоны голодающих аленей, плотно закупившихся по 29.
escobar
 
Повідомлень: 74
З нами з: 30.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:19

.... ну, не можу я мовчати!))))))

  antey1969 написав:Все когда-то будет, а пока мы день за днем уверенно ползем к пробитию уровня 24 и это реально пугает

... а як Долярчика це лякає! :mrgreen:
- ухххххх..... :D

п.с.
...розумію, що всі кажуть це везіння/чуйка в мене....
- але, КРАЩЕ МАТИ ТАКУ ЧУЙКУ І ВЕЗІННЯ, ніж "аналізатор" Ореста, по якому він вирішує аж у жовтні трохи влазити у гривню! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7195
З нами з: 19.10.15
Подякував: 478 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:21

  Amat написав:
  centurionus написав:
  Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу?
Напрошується аналогія із покером.

Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф.
Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму.
Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).


Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100.
Но, вы уверены, что с технической точки зрения:
1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10.
2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?

Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь.
Но еще лет 15 назад спецы из этой области рассказывали мне, что северный поток это не замена, а расширение... Так как объемы потребления растут от года к году, и пропускная способность нашей инфраструктуры с ними скоро не справится...

Проблема тільки в понтах. Вони завжди нас нагинали, а тут якісь пацанчікі іх нагнули.
Для камітєтскіх - справа принципу.... Ми за ценой нє пастаім!!!
athena1
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 18.12.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:26

  J написав:
  Dimar написав:В данном случае не получится.
Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн.
А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо.
Так что не получится, увы.

так на дыру в 150 млрд. грн. думаю % тоже начислятся :)

Так а я о чем?
В актив начислятся %% по ОВГЗ. В пассив начислятся %% на дыру. Итоговый результат зависит от эффективной процентной ставки активов и пассивов. Если (предположим) они равны - итоговый результат выйдет ноль. Если неравны - выйдет относительно не очень большой результат в ту или иную сторону.
Но вывод один - объяснить супер прибыльность банка только тем, что ему "дали" 150 ярдов ОВГЗ - не выйдет.
Dimar
 
Повідомлень: 979
З нами з: 31.08.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:41

ВАКС постановил члену совета НБУ , бывшему руководителю главному управлению НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому - круглосуточный домашний арест.

Вчера ВАКС присудил Алле Шульге арест с альтернативой 15 млн.грн.

Суд по Писаруку еще не принял решения.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36042
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3491 раз.
Подякували: 7795 раз.
 
Профіль
36
7
2
  #<1 ... 269426952696269726982699>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dimar і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6741 1472837
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 11:53
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1616, 1617, 1618
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16175 1956131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 03:26
insiderman
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
294 36018
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 17:19
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78612)
13.11.2019 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.