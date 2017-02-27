Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу? Напрошується аналогія із покером.
Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф. Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму. Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).
Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100. Но, вы уверены, что с технической точки зрения: 1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10. 2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?
Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь. Но еще лет 15 назад спецы из этой области рассказывали мне, что северный поток это не замена, а расширение... Так как объемы потребления растут от года к году, и пропускная способность нашей инфраструктуры с ними скоро не справится...
Если посмотреть на историю валют наших соседей, например на курс чешской кроны, то в кризис 2000 года она падала до 42 к доллару, потом несколько лет укреплялась и достигла пика летом 2008 – 14,5. Поэтому ничего удивительно нет, если гривна укрепиться до 20. Примеров таких много…
Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу? Напрошується аналогія із покером.
Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф. Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму. Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).
Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100. Но, вы уверены, что с технической точки зрения: 1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10. 2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?
Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь. Но еще лет 15 назад спецы из этой области рассказывали мне, что северный поток это не замена, а расширение... Так как объемы потребления растут от года к году, и пропускная способность нашей инфраструктуры с ними скоро не справится...
Еще как справится. По самым консервативным подсчетам пропусканя способность украиснкой ГТС 150-180 млрд кубов в год, с возможностью достаточно быстрого и недорогого апргрейда до 200 млрд. Все "потоки" РФ - это не расширение, а распил колоссальных денег и вишенкой - наказангие Украины на 2 мдрд дол в год.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
тот самый написав:Если посмотреть на историю валют наших соседей, например на курс чешской кроны, то в кризис 2000 года она падала до 42 к доллару, потом несколько лет укреплялась и достигла пика летом 2008 – 14,5. Поэтому ничего удивительно нет, если гривна укрепиться до 20. Примеров таких много…
Ну може і до 10 грн... коли наша економіка і ринок так інтегрується у європейську , як чеська
Andrew_ написав:Разворот тренда на валютном рынке лишь вопрос времени.
Гривна - национальная валюта страны с прогнившей экономической системой, в которой пытаются приватизацией и землей заткнуть все дыры для того чтобы показать - "какие они успешные реформаторы".
Несистемный подход,косметика ,манипуляции и попытка построить дом на некачественном фундаменте иногда приводит к эффекту "мордой об стол", когда возможны лишь точечные успехи, но не изменения в сторону построения цивилизованной европейской страны.
Гривна падала,падает и будет падать. Чтобы достичь стабильности нацвалюты надо менять в стране правила игры и вместо населения и мелкого бизнеса обратить внимание на монопольно-олигархо-потоково-схемные кланы. Это именно та "квартира ,где деньги лежат".
Это все конечно ужасно, ракета под 50 на пороге, мы все умрем.
Странно только что мы последние полгода только и слышим стоны голодающих аленей, плотно закупившихся по 29.
antey1969 написав:Все когда-то будет, а пока мы день за днем уверенно ползем к пробитию уровня 24 и это реально пугает
... а як Долярчика це лякає! - ухххххх.....
п.с. ...розумію, що всі кажуть це везіння/чуйка в мене.... - але, КРАЩЕ МАТИ ТАКУ ЧУЙКУ І ВЕЗІННЯ, ніж "аналізатор" Ореста, по якому він вирішує аж у жовтні трохи влазити у гривню!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Realist написав:якщо у Нафтогазі підтверджують, що і ми і Європа витримаємо цю зиму без українського транзиту, то що заважає РФ піти на виплату штрафів за невчасно поставлений газ цієї зими і наступного року повністю завантажити Північний потік та забути про нашу трубу? Напрошується аналогія із покером.
Ви виходите з хибної (заспокійливої) інформації, наданої якоюсь невідомою "прєс-дєвочкой" з акаунта на ім'я кобЄлєва. Недооцінка спроможностей рф. Дехто Макогон більш відвертий. Фактично в сховищах ойропи газ рф на зберіганні (в багато разів більше, ніж звичайно). Також вони підстрахувалися навіть свопами по LNG, щоб виконати зобов'язання в надто холодну зиму. Мета - дестабілізація в Україні (з відповідними наслідками для курсу).
Как политический фактор давления согласен. Можно ведь по разному распределить нагрузку 20\80, 50\50, или 0\100. Но, вы уверены, что с технической точки зрения: 1) пропускная способность северного потока может обеспечить 100% потребностей всей Европы на след. 5-10 лет ? Смею предположить, что если нашу трубу остановить, то за пару лет она просто сгниет... И придется строить еще один северный поток.. лет 10. 2) в состоянии ли существующая в ЕС "транспортная система" доставить газ в каждую точку потребления ?
Я не спец. в этой области, однозначно утверждать не берусь. Но еще лет 15 назад спецы из этой области рассказывали мне, что северный поток это не замена, а расширение... Так как объемы потребления растут от года к году, и пропускная способность нашей инфраструктуры с ними скоро не справится...
Проблема тільки в понтах. Вони завжди нас нагинали, а тут якісь пацанчікі іх нагнули. Для камітєтскіх - справа принципу.... Ми за ценой нє пастаім!!!
Dimar написав:В данном случае не получится. Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн. А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо. Так что не получится, увы.
так на дыру в 150 млрд. грн. думаю % тоже начислятся
Так а я о чем? В актив начислятся %% по ОВГЗ. В пассив начислятся %% на дыру. Итоговый результат зависит от эффективной процентной ставки активов и пассивов. Если (предположим) они равны - итоговый результат выйдет ноль. Если неравны - выйдет относительно не очень большой результат в ту или иную сторону. Но вывод один - объяснить супер прибыльность банка только тем, что ему "дали" 150 ярдов ОВГЗ - не выйдет.