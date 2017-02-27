Dimar написав:В данном случае не получится. Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн. А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо. Так что не получится, увы.
так на дыру в 150 млрд. грн. думаю % тоже начислятся
Так а я о чем? В актив начислятся %% по ОВГЗ. В пассив начислятся %% на дыру. Итоговый результат зависит от эффективной процентной ставки активов и пассивов. Если (предположим) они равны - итоговый результат выйдет ноль. Если неравны - выйдет относительно не очень большой результат в ту или иную сторону. Но вывод один - объяснить супер прибыльность банка только тем, что ему "дали" 150 ярдов ОВГЗ - не выйдет.
не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив
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Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).
зафрахтованы трубы или мощности по прокачке? словаки могут спокойно сказать что их труба может качать в обе стороны и брать деньги и с Газпрома и с Нефтегаза, что они сейчас и делают
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hamster bear написав:Все "потоки" РФ - это не расширение, а распил колоссальных денег и вишенкой - наказангие Украины на 2 мдрд дол в год.
Повторюєте агітки недолугих журналістів. 2 млрд.? Смішно. Ставки - залишити без газу та розвалити Україну при черговій "стурбованості" ойропи. По-друге, міцніша "дружба-жвачка" з лицемірною німчурою. СтароОйропейці давно на гачку у гебістів. Не просто ж так, наприклад, дозволили відкрити заводи відомих концернів в рф, дали допуск до копалин тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
J написав:их труба может качать в обе стороны и брать деньги и с Газпрома и с Нефтегаза,
Там чотири маршрути. Одного буде мало в бік України. Прийде час - покачаєте в обидві сторони. З одного боку будуть інтереси Австрії, концернів, ГБ, з іншого - якихось дивних тубільців зі сходу. Подивимось.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell