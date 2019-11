Додано: Сер 13 лис, 2019 12:05

hamster bear написав: Все "потоки" РФ - это не расширение, а распил колоссальных денег и вишенкой - наказангие Украины на 2 мдрд дол в год. Все "потоки" РФ - это не расширение, а распил колоссальных денег и вишенкой - наказангие Украины на 2 мдрд дол в год.

Повторюєте агітки недолугих журналістів. 2 млрд.? Смішно. Ставки - залишити без газу та розвалити Україну при черговій "стурбованості" ойропи. По-друге, міцніша "дружба-жвачка" з лицемірною німчурою. СтароОйропейці давно на гачку у гебістів. Не просто ж так, наприклад, дозволили відкрити заводи відомих концернів в рф, дали допуск до копалин тощо. Повторюєте агітки недолугих журналістів. 2 млрд.? Смішно. Ставки - залишити без газу та розвалити Україну при черговій "стурбованості" ойропи. По-друге, міцніша "дружба-жвачка" з лицемірною німчурою. СтароОйропейці давно на гачку у гебістів. Не просто ж так, наприклад, дозволили відкрити заводи відомих концернів в рф, дали допуск до копалин тощо.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell