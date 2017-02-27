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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 26952696269726982699>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 353
Не нижче 24.50
56%
198
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:55

  Dimar написав:
  J написав:
  Dimar написав:В данном случае не получится.
Если предельно упростить, то получается, что 150 млрд. ОВГЗ как раз потому и были положены в актив банка, что в пассиве у него была дыра в те же 150 млрд. грн. - то есть обязательства перед вкладчиками превышали реальные активы на 150 млрд. грн.
А эти обязательства тоже не бесплатные и по ним тоже проценты платить надо.
Так что не получится, увы.

так на дыру в 150 млрд. грн. думаю % тоже начислятся :)

Так а я о чем?
В актив начислятся %% по ОВГЗ. В пассив начислятся %% на дыру. Итоговый результат зависит от эффективной процентной ставки активов и пассивов. Если (предположим) они равны - итоговый результат выйдет ноль. Если неравны - выйдет относительно не очень большой результат в ту или иную сторону.
Но вывод один - объяснить супер прибыльность банка только тем, что ему "дали" 150 ярдов ОВГЗ - не выйдет.

не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 11:57

Старожилы, подскажите плиз. На этом форуме был когда-то персонаж Фунтик. Куда он пропал, на каких форумах его искать?

Рисовал он вот такие интересные графики:
Зображення

И второй вопрос. Правильно ли я понимаю, что currency board считается по формуле: денежная база разделить на золотовалютные резервы?

Спасибо.
silen
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:00

  Долярчик написав:
  antey1969 написав:Все когда-то будет, а пока мы день за днем уверенно ползем к пробитию уровня 24 и это реально пугает

... а як Долярчика це лякає! :mrgreen:
- ухххххх..... :D

п.с.
...розумію, що всі кажуть це везіння/чуйка в мене....
- але, КРАЩЕ МАТИ ТАКУ ЧУЙКУ І ВЕЗІННЯ, ніж "аналізатор" Ореста, по якому він вирішує аж у жовтні трохи влазити у гривню! :mrgreen:

Як почнеться шухер, то з своїми грн депо пролітаєте, а він ще може щось врегулювати)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:02

  Долярчик написав:... весна прийде - саджати будемо!© ;)

Зніміть окуляри рожеві, всі справи фейк, вносять любі застави і виходять 8)
twin
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:02

  centurionus написав:

Знов напівправда від талановитого сина американської матері. Проблема в тому, що шанси наповнити сховища без транзиту в наступні роки невеликі. Труби в Словаччині, через які це фізично можна було б зробити, "зафрахтовані" рф заздалегідь на декілька років (з неприхованим наміром позбавити Україну зазначеної можливості).

зафрахтованы трубы или мощности по прокачке?
словаки могут спокойно сказать что их труба может качать в обе стороны и брать деньги и с Газпрома и с Нефтегаза,
что они сейчас и делают
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hamster bear написав:Все "потоки" РФ - это не расширение, а распил колоссальных денег и вишенкой - наказангие Украины на 2 мдрд дол в год.

Повторюєте агітки недолугих журналістів. 2 млрд.? Смішно. Ставки - залишити без газу та розвалити Україну при черговій "стурбованості" ойропи. По-друге, міцніша "дружба-жвачка" з лицемірною німчурою. СтароОйропейці давно на гачку у гебістів. Не просто ж так, наприклад, дозволили відкрити заводи відомих концернів в рф, дали допуск до копалин тощо.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:14

Весело.

Приват 1 год 17% ставка -19,5% налоги = 13,685%
ОВГЗ вчера 13,75% - 1,5% ВС = 13,543%

К тому же в Привате еще и проценты ежемесячно а не раз в полгода как в ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  J написав:их труба может качать в обе стороны и брать деньги и с Газпрома и с Нефтегаза,

Там чотири маршрути. Одного буде мало в бік України. Прийде час - покачаєте в обидві сторони. З одного боку будуть інтереси Австрії, концернів, ГБ, з іншого - якихось дивних тубільців зі сходу. Подивимось.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:17

  zzzzzz написав:Весело.

Приват 1 год 17% ставка -19,5% налоги = 13,685%
ОВГЗ вчера 13,75% - 1,5% ВС = 13,543%

К тому же в Привате еще и проценты ежемесячно а не раз в полгода как в ОВГЗ


т.е. ставки дальше падать не будут?)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:23

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24.40-24.42/24.45-24.47
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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