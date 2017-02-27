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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2696269726982699>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 353
Не нижче 24.50
56%
198
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:25

Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:29

  Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?

почему посылки с алиекспрес передаются укрполучателям не на востоке Украины ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Також взято під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 1 152 516 гривень колишнього заступника голови правління ВіЕйБі банку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35

  J написав:не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив

Безнадежные на то и безнадежные, что списаны "в утиль" (или сформированы резервы 100%). И никаких виртуальных доходов от безнадежных кредитов не начисляется. По крайней мере, не должно.
Все, заканчиваю эту тему.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:37

  twin написав:
  Долярчик написав:
  antey1969 написав:Все когда-то будет, а пока мы день за днем уверенно ползем к пробитию уровня 24 и это реально пугает

... а як Долярчика це лякає! :mrgreen:
- ухххххх..... :D

п.с.
...розумію, що всі кажуть це везіння/чуйка в мене....
- але, КРАЩЕ МАТИ ТАКУ ЧУЙКУ І ВЕЗІННЯ, ніж "аналізатор" Ореста, по якому він вирішує аж у жовтні трохи влазити у гривню! :mrgreen:

Як почнеться шухер, то з своїми грн депо пролітаєте, а він ще може щось врегулювати)

... погоджуюсь...... - тому, давайте дочекаємось весни(коли почергово почнуть закінчуватись мої гривнедепо), а тоді знову піднімемо цю тему! :wink: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:38

  twin написав:
  Долярчик написав:... весна прийде - саджати будемо!© ;)

Зніміть окуляри рожеві, всі справи фейк, вносять любі застави і виходять 8)

... знову ж таки.... - давайте дочекаємось весни і знову піднімемо цю тему! :wink: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:39

  Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?

Если не ошибаюсь, против этого всегда и очень активно выступала Рашка. Понятно почему.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:39

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.11.2019...............2431,8223
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. 20 минут постояли без оборотов, потом снизились на 4 копейки, после чего начали торговать. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть сузив спред. Больше до полудня движений не было.
НБУ вчера выкупил около 33 млн.
Динамика коррсчетов близка к нулю, как и больщшинство формирующих ее факторов.
Вчерашняя мелочь в графе с интервенциями - погашение старого рефинанса.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.11.2019
Усього, млн дол. США 216.7
Ветераны ожидаемо подкосили обороты.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... у Лева 39/45
- лєпотааааа! © :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44

  Dimar написав:
  Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?

Если не ошибаюсь, против этого всегда и очень активно выступала Рашка. Понятно почему.

?
Клаус
 
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