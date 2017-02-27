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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:25
Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:29
почему посылки с алиекспрес передаются укрполучателям не на востоке Украины ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:34
Також взято під варту із альтернативою внесення застави у розмірі 1 152 516 гривень колишнього заступника голови правління ВіЕйБі банку.
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:35
Безнадежные на то и безнадежные, что списаны "в утиль" (или сформированы резервы 100%). И никаких виртуальных доходов от безнадежных кредитов не начисляется. По крайней мере, не должно.
Все, заканчиваю эту тему.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:37
... погоджуюсь...... - тому, давайте дочекаємось весни(коли почергово почнуть закінчуватись мої гривнедепо), а тоді знову піднімемо цю тему!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:38
... знову ж таки.... - давайте дочекаємось весни і знову піднімемо цю тему!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:39
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:39
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.11.2019...............2431,8223
Гривна укрепилась на 15 копеек.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. 20 минут постояли без оборотов, потом снизились на 4 копейки, после чего начали торговать. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть сузив спред. Больше до полудня движений не было.
НБУ вчера выкупил около 33 млн.
Динамика коррсчетов близка к нулю, как и больщшинство формирующих ее факторов.
Вчерашняя мелочь в графе с интервенциями - погашение старого рефинанса.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.11.2019
Усього, млн дол. США 216.7
Ветераны ожидаемо подкосили обороты.
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:43
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... у Лева 39/45
- лєпотааааа! ©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 13 лис, 2019 12:44
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