Додано: Сер 13 лис, 2019 12:45

twin написав: Долярчик написав: ... весна прийде - саджати будемо!© ... весна прийде - саджати будемо!©

Зніміть окуляри рожеві, всі справи фейк, вносять любі застави і виходять Зніміть окуляри рожеві, всі справи фейк, вносять любі застави і виходять

Тырили и будут тырить при любой власти при такой мизерной зарплате у населения. Такой у нас менталитет. У всех семьи, надо детей устраивать. Не подмажешь не поедешь. Было, есть и так будет. Правда жизни.В шоке от укрепления гривны.Отбили мою любовь к баксикам.Почти напрочь.Если на НГ не будет па27,5 хотя бы, то забуду о баксиках лет на пять.Евро не люблю и даже ненавижу с 2011 года.Баксики тоже начинаю понемного ненавидеть. Что за так называемая надёжная валюта, если гривна его уделала на раз? Почему нерезы (это всё наши олигархи) верят в крепость гривны на 5 -7 лет вперёд?