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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2697269826992700>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 12:53

  Клаус написав:
  Dimar написав:
  Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?

Если не ошибаюсь, против этого всегда и очень активно выступала Рашка. Понятно почему.

?

1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"?
2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами?
3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины?
4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?
.... там полно причин, они очевидны, по-моему.

ЗЫ. Да даже просто "перекрыть газ" Украине не выйдет в таком случае. Просто условная Словакия купит для нас наш объем и перепродаст нам же его без всякого шантажа. А вот шантажировать страны ЕС объемами у Рашки кишка тонка.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:00

  zzzzzz написав:Весело.

Приват 1 год 17% ставка -19,5% налоги = 13,685%
ОВГЗ вчера 13,75% - 1,5% ВС = 13,543%

К тому же в Привате еще и проценты ежемесячно а не раз в полгода как в ОВГЗ


Все логично. Те кому надо было - уже давно сидят на "стульях" имея в долларах, не менее 30% на сегодня. Вероятность того, что они и зафиксируют прибыль в 1-2 квартале 2020 года очень велика. Ну а верующим предложат по 10% в гривне уже в январе. Кстати по уму те кто получили 19% запросто могут перезайти по 10%, но только полученным доходом, а тело - зафиксить в долларах.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:03

  Dimar написав:... А вот шантажировать страны ЕС объемами у Рашки кишка тонка.

тонка получается у ЕС - раз не продавливают условие "самовывоза " (передача газа на границе рф-Украина )..
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:05

  Dimar написав:
  Клаус написав:
  Dimar написав:Если не ошибаюсь, против этого всегда и очень активно выступала Рашка. Понятно почему.

?

1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"?
2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами?
3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины?
4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?

по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:07

  Клаус написав:
  Dimar написав:... А вот шантажировать страны ЕС объемами у Рашки кишка тонка.

тонка получается у ЕС - раз не продавливают условие "самовывоза " (передача газа на границе рф-Украина )..

зачем ЕС самовывоз?
вы когда покупаете товар, хотите его самовывозить из другого города?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:09

  Dimar написав:
  J написав:не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив

Безнадежные на то и безнадежные, что списаны "в утиль" (или сформированы резервы 100%). И никаких виртуальных доходов от безнадежных кредитов не начисляется. По крайней мере, не должно.
Все, заканчиваю эту тему.

если я перестану гасить свой кредит, то банк перестанет начислять % по моему кредиту и штрафные санкции ?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:17

  Клаус написав:1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"?
2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами?
3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины?
4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?

по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?[/quote]

На каждой точке входа есть комиссия, состоящая из представителей обоих сторон, которая фиксирует параметры каждой партии. Под протокол. Под подпись, обеих сторон.
Так что качество и параметры каждой партии и так известны. То есть счёт идет (-:
Насколько я понимаю проблема в другом.
У РФ с Украиной договор транзита. Их задача сдать на входе в трубу.
С ЕС договр продажи. В таком случае они могут оперировать общим объемом доступного сырья в хранилищах Украины.
И получается, что у Украины договор (обязательства) поставки...
Так вот все манипуляции происходят на температурных колебаниях, на объеме "технологического" газа в трубе, на пропускной способности трубы, на остатках в хранилище.. опять таки в привязке к обязательствам по срокам поставки.
Короче большая часть давления основана на физико-технических аспектах работы газо-транспортной системы. Это только то, что на поверхности.

А если отдавать ЕС на сразу на входе, то получится, что уже ЕС сама организовывать взаимоотношения с транспортировщиком...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:17

  J написав:
  Dimar написав:
  J написав:не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив

Безнадежные на то и безнадежные, что списаны "в утиль" (или сформированы резервы 100%). И никаких виртуальных доходов от безнадежных кредитов не начисляется. По крайней мере, не должно.
Все, заканчиваю эту тему.

если я перестану гасить свой кредит, то банк перестанет начислять % по моему кредиту и штрафные санкции ?

После того, как вы умерли - да. :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:18

  Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?

русня против.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:20

  Клаус написав:
  Dimar написав:1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"?
2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами?
3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины?
4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?

по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?

Во-первых, п.1 совершенно не равен п.4. Прочитайте внимательней.
Во-вторых, это не Украина не установила пункты контроля. РФ тормозила этот вопрос. А установление каких-либо пунктов без признания их другой стороной вопрос не решает.
Dimar
 
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