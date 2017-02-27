Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?
Если не ошибаюсь, против этого всегда и очень активно выступала Рашка. Понятно почему.
?
1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"? 2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами? 3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины? 4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу? .... там полно причин, они очевидны, по-моему.
ЗЫ. Да даже просто "перекрыть газ" Украине не выйдет в таком случае. Просто условная Словакия купит для нас наш объем и перепродаст нам же его без всякого шантажа. А вот шантажировать страны ЕС объемами у Рашки кишка тонка.
К тому же в Привате еще и проценты ежемесячно а не раз в полгода как в ОВГЗ
Все логично. Те кому надо было - уже давно сидят на "стульях" имея в долларах, не менее 30% на сегодня. Вероятность того, что они и зафиксируют прибыль в 1-2 квартале 2020 года очень велика. Ну а верующим предложат по 10% в гривне уже в январе. Кстати по уму те кто получили 19% запросто могут перезайти по 10%, но только полученным доходом, а тело - зафиксить в долларах.
Dimar написав:Если не ошибаюсь, против этого всегда и очень активно выступала Рашка. Понятно почему.
?
1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"? 2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами? 3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины? 4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?
по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?
J написав:не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив
Безнадежные на то и безнадежные, что списаны "в утиль" (или сформированы резервы 100%). И никаких виртуальных доходов от безнадежных кредитов не начисляется. По крайней мере, не должно. Все, заканчиваю эту тему.
если я перестану гасить свой кредит, то банк перестанет начислять % по моему кредиту и штрафные санкции ?
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Клаус написав:1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"? 2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами? 3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины? 4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?
по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?[/quote]
На каждой точке входа есть комиссия, состоящая из представителей обоих сторон, которая фиксирует параметры каждой партии. Под протокол. Под подпись, обеих сторон. Так что качество и параметры каждой партии и так известны. То есть счёт идет (-: Насколько я понимаю проблема в другом. У РФ с Украиной договор транзита. Их задача сдать на входе в трубу. С ЕС договр продажи. В таком случае они могут оперировать общим объемом доступного сырья в хранилищах Украины. И получается, что у Украины договор (обязательства) поставки... Так вот все манипуляции происходят на температурных колебаниях, на объеме "технологического" газа в трубе, на пропускной способности трубы, на остатках в хранилище.. опять таки в привязке к обязательствам по срокам поставки. Короче большая часть давления основана на физико-технических аспектах работы газо-транспортной системы. Это только то, что на поверхности.
А если отдавать ЕС на сразу на входе, то получится, что уже ЕС сама организовывать взаимоотношения с транспортировщиком...
J написав:не так, дыра - это выданные безнадежные кредиты, % по ним продолжают начислятся и идут тоже в актив
Безнадежные на то и безнадежные, что списаны "в утиль" (или сформированы резервы 100%). И никаких виртуальных доходов от безнадежных кредитов не начисляется. По крайней мере, не должно. Все, заканчиваю эту тему.
если я перестану гасить свой кредит, то банк перестанет начислять % по моему кредиту и штрафные санкции ?
Dimar написав:1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"? 2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами? 3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины? 4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?
по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?
Во-первых, п.1 совершенно не равен п.4. Прочитайте внимательней. Во-вторых, это не Украина не установила пункты контроля. РФ тормозила этот вопрос. А установление каких-либо пунктов без признания их другой стороной вопрос не решает.