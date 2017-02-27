Додано: Сер 13 лис, 2019 13:17

Клаус написав: 1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"?

2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами?

3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины?

4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу? 1. А как же потом верещать "Украина ворует газ"?2. А как же потом шантажировать транзитом/объемами?3. А как это позволить Украине самостоятельно договариваться с европотребителями об условиях транзита УЖЕ европейского газа по территории Украины?4. А как же потом сваливать вину на Украину в случае недопоставок в Европу?

по сути 1=4.. т.е. Украина так и не установила счётные пункты на востоке ?[/quote]На каждой точке входа есть комиссия, состоящая из представителей обоих сторон, которая фиксирует параметры каждой партии. Под протокол. Под подпись, обеих сторон.Так что качество и параметры каждой партии и так известны. То есть счёт идет (-:Насколько я понимаю проблема в другом.У РФ с Украиной договор транзита. Их задача сдать на входе в трубу.С ЕС договр продажи. В таком случае они могут оперировать общим объемом доступного сырья в хранилищах Украины.И получается, что у Украины договор (обязательства) поставки...Так вот все манипуляции происходят на температурных колебаниях, на объеме "технологического" газа в трубе, на пропускной способности трубы, на остатках в хранилище.. опять таки в привязке к обязательствам по срокам поставки.Короче большая часть давления основана на физико-технических аспектах работы газо-транспортной системы. Это только то, что на поверхности.А если отдавать ЕС на сразу на входе, то получится, что уже ЕС сама организовывать взаимоотношения с транспортировщиком...