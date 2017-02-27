Клаус написав:тонка получается у ЕС - раз не продавливают условие "самовывоза " (передача газа на границе рф-Украина )..
зачем ЕС самовывоз? вы когда покупаете товар, хотите его самовывозить из другого города?
заключу сделку с перевозчиком.. тем более он смотрит на тебя влюблёнными глазами
Но ведь с доставкой к дому проще, не так ведь? ЕС было удобно, чтобы Украина и Рашка сами разбирались в своих взаимоотношениях и доставили товар им "домой под дверь". Напоминаю, контракты заключались еще в 2009 году. Ситуация была другая.
Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.
Dimar написав:ЕС было удобно, чтобы Украина и Рашка сами разбирались в своих взаимоотношениях и доставили товар им "домой под дверь". Напоминаю, контракты заключались еще в 2009 году. Ситуация была другая.
Вас выбирают переговорщиком.. Как вы расставите всех по углам ?
zzzzzz написав:Бахматюку і Мальцеву повідомили про підозру. Щоправда заочно, бо вони за кордоном. Далі повістка про виклик для вручення підозр і розшук, якщо вони не приїдуть.
Ясно, клоунада. З.Ы. Беня уже грозится танками под Варшавой. Он совсем поехал? Или хочет спровоцировать кризис или войну? С войны он, конечно, думает, что выедет на белом коне, а в кризис скупит всю землю подешевке. Святая как для бени наивность. Землю захватит путлер и не скупит, а захватит, а беню пустит в распыл как всех захарченок, жилиных, гиви, моторыл и т.д.