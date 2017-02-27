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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2697269826992700

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:22

  J написав:
  Клаус написав:тонка получается у ЕС - раз не продавливают условие "самовывоза " (передача газа на границе рф-Украина )..

зачем ЕС самовывоз?
вы когда покупаете товар, хотите его самовывозить из другого города?

заключу сделку с перевозчиком.. тем более он смотрит на тебя влюблёнными глазами
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:26

  Клаус написав:
  J написав:
  Клаус написав:тонка получается у ЕС - раз не продавливают условие "самовывоза " (передача газа на границе рф-Украина )..

зачем ЕС самовывоз?
вы когда покупаете товар, хотите его самовывозить из другого города?

заключу сделку с перевозчиком.. тем более он смотрит на тебя влюблёнными глазами

Но ведь с доставкой к дому проще, не так ведь?
ЕС было удобно, чтобы Украина и Рашка сами разбирались в своих взаимоотношениях и доставили товар им "домой под дверь".
Напоминаю, контракты заключались еще в 2009 году. Ситуация была другая.
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32

Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:33

  Dimar написав:ЕС было удобно, чтобы Украина и Рашка сами разбирались в своих взаимоотношениях и доставили товар им "домой под дверь".
Напоминаю, контракты заключались еще в 2009 году. Ситуация была другая.

Вас выбирают переговорщиком.. Как вы расставите всех по углам ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Никак спекули из пендостана хорошо межбанк заливают, на -15 копеек в день идем!
escobar
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:02

Бахматюку і Мальцеву повідомили про підозру. Щоправда заочно, бо вони за кордоном. Далі повістка про виклик для вручення підозр і розшук, якщо вони не приїдуть.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:11

  zzzzzz написав:Бахматюку і Мальцеву повідомили про підозру. Щоправда заочно, бо вони за кордоном. Далі повістка про виклик для вручення підозр і розшук, якщо вони не приїдуть.

Ясно, клоунада.
З.Ы. Беня уже грозится танками под Варшавой. Он совсем поехал? Или хочет спровоцировать кризис или войну? С войны он, конечно, думает, что выедет на белом коне, а в кризис скупит всю землю подешевке. Святая как для бени наивность. Землю захватит путлер и не скупит, а захватит, а беню пустит в распыл как всех захарченок, жилиных, гиви, моторыл и т.д.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:13

hxbbgaf
Ну а что он еще скажет если ему ФБР выдвинуло подозрение )) Остается только Ростов)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2697269826992700
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