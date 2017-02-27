заключу сделку с перевозчиком.. тем более он смотрит на тебя влюблёнными глазами
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:22
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:26
Но ведь с доставкой к дому проще, не так ведь?
ЕС было удобно, чтобы Украина и Рашка сами разбирались в своих взаимоотношениях и доставили товар им "домой под дверь".
Напоминаю, контракты заключались еще в 2009 году. Ситуация была другая.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:32
Беня сказал, что МВФ уже не надо, путлер буит давать бабло. Темный он как чулан для буратино, мы тут были о нем лучшего мнения. Путлер его использует как известное резиновое изделие и нас вместе с такой властью.
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:33
Додано: Сер 13 лис, 2019 13:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Никак спекули из пендостана хорошо межбанк заливают, на -15 копеек в день идем!
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:02
Бахматюку і Мальцеву повідомили про підозру. Щоправда заочно, бо вони за кордоном. Далі повістка про виклик для вручення підозр і розшук, якщо вони не приїдуть.
Живите своим умом!
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:11
Ясно, клоунада.
З.Ы. Беня уже грозится танками под Варшавой. Он совсем поехал? Или хочет спровоцировать кризис или войну? С войны он, конечно, думает, что выедет на белом коне, а в кризис скупит всю землю подешевке. Святая как для бени наивность. Землю захватит путлер и не скупит, а захватит, а беню пустит в распыл как всех захарченок, жилиных, гиви, моторыл и т.д.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:13
hxbbgaf
Ну а что он еще скажет если ему ФБР выдвинуло подозрение )) Остается только Ростов)))
Живите своим умом!
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