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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2699270027012702>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:23

Puente
Он уже неоднократно делал намеки. Теперь уже открыто об этом заявил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:29

  zzzzzz написав:hxbbgaf
Ну а что он еще скажет если ему ФБР выдвинуло подозрение )) Остается только Ростов)))

можно % по ОВГЗ гасить долг перед Приватом -
и миллиарды будут целы и МВФ доволен
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 14:51

  Клаус написав:Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?

есть разные условия доставки - им видать такие удобнее.
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mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07

  zzzzzz написав:Puente
Он уже неоднократно делал намеки. Теперь уже открыто об этом заявил.

А где? можно посмотреть
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:14

Andrew_

https://www.rbc.ua/ukr/news/kolomoyskiy ... 41293.html

https://www.nytimes.com/2019/11/13/worl ... ussia.html
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:26


https://www.rbc.ru/politics/13/11/2019/ ... =from_main
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:31




Мда .....я был о нем лучшего мнения .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:Опережают гривну только драгоценные металлы: палладий с начала года подорожал на 34%, а золото на 13.5%


Банкам потрібно класифікацію карт змінювати, золото вже давно дорожче за платину, а паладій за інші метали. Віп-клієнт - паладійовий, або ще краще звучить паладин.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36

  холява написав:
  Starikan написав:Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
"Вы правы , я всегда покупаю доллар" (с)

Почему именно по 27 ?

Я согласен продать по себестоимости 8)
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 13 лис, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:37

Приняли в первом чтении и за основу законопроект 2178-10
"ЗА" - 240 голосов.

Это о рынке земли.
Живите своим умом!
zzzzzz
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