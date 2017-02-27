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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 14:23
Puente
Он уже неоднократно делал намеки. Теперь уже открыто об этом заявил.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:29
zzzzzz написав:hxbbgaf
Ну а что он еще скажет если ему ФБР выдвинуло подозрение )) Остается только Ростов)))
можно % по ОВГЗ гасить долг перед Приватом -
и миллиарды будут целы и МВФ доволен
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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J
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Додано: Сер 13 лис, 2019 14:51
Клаус написав:
Газовые эксперты - подскажите: почему передача газа европокупателям происходит не на востоке Украины ?
есть разные условия доставки - им видать такие удобнее.
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mephala
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:07
zzzzzz написав:Puente
Он уже неоднократно делал намеки. Теперь уже открыто об этом заявил.
А где? можно посмотреть
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Andrew_
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:14
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greenozon
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:26
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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Мизантрóп
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:31
Мда .....я был о нем лучшего мнения .
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холява
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36
greenozon написав:
Опережают гривну только драгоценные металлы: палладий с начала года подорожал на 34%, а золото на 13.5%
Банкам потрібно класифікацію карт змінювати, золото вже давно дорожче за платину, а паладій за інші метали. Віп-клієнт - паладійовий, або ще краще звучить паладин.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:36
"Вы правы , я всегда покупаю доллар
холява написав: Starikan написав:
Жаба давит
Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
" (с)
Почему именно по 27 ?
Я согласен продать по себестоимости
Востаннє редагувалось Starikan
в Сер 13 лис, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Starikan
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:37
Приняли в первом чтении и за основу законопроект 2178-10
"ЗА" - 240 голосов.
Это о рынке земли.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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