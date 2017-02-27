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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39
Starikan написав:
"Вы правы , я всегда покупаю доллар
холява написав: Starikan написав:
Жаба давит
Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
" (с)
Почему именно по 27 ?
Я согласен продать по себестоимости
Я жду предложение ...
Сколько Вы готовы предложить ?
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:41
холява написав:
Мда .....я был о нем лучшего мнения .
Любое мнение - результат недостаточной информированности.
Фундаментально важна вся предыдущая история возникновения коломойщины - воровство, рейдерство, шантаж, подкуп и т.д., полная беспринципность, бескультурье и похабщина где то сотые в перечне.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 15:48
Starikan написав:
"Вы правы , я всегда покупаю доллар
холява написав: Starikan написав:
Жаба давит
Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
" (с)
Почему именно по 27 ?
Я согласен продать по себестоимости
Да Вы не психуйте .
...спокойно и без резких движенимй .
Вы же видели на своем веку многое .
Неужели у Вас отняло память ?
МММ...МММ финансовые пирамиды , идиоты впереди .
..а еще хочу напомнить про Мавроди , математика ...МЕРТВОГО....
и что денег никто не нашел
Как Вам такая история ?
б*** -муха , а у Вас доллары на руках...
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холява
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