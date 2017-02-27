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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2699270027012702

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39

  Starikan написав:
  холява написав:
  Starikan написав:Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
"Вы правы , я всегда покупаю доллар" (с)

Почему именно по 27 ?

Я согласен продать по себестоимости 8)



Я жду предложение ...
Сколько Вы готовы предложить ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:41

  холява написав:



Мда .....я был о нем лучшего мнения .

Любое мнение - результат недостаточной информированности.
Фундаментально важна вся предыдущая история возникновения коломойщины - воровство, рейдерство, шантаж, подкуп и т.д., полная беспринципность, бескультурье и похабщина где то сотые в перечне.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:48

  Starikan написав:
  холява написав:
  Starikan написав:Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
"Вы правы , я всегда покупаю доллар" (с)

Почему именно по 27 ?

Я согласен продать по себестоимости 8)


Да Вы не психуйте .
...спокойно и без резких движенимй .

Вы же видели на своем веку многое .
Неужели у Вас отняло память ?
МММ...МММ финансовые пирамиды , идиоты впереди .

..а еще хочу напомнить про Мавроди , математика ...МЕРТВОГО....
и что денег никто не нашел
Как Вам такая история ?

б*** -муха , а у Вас доллары на руках...
холява
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  #<1 ... 2699270027012702
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