Додано: Сер 13 лис, 2019 15:51

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з...............13.11.2019.............14.11.2019

дата розрахунку..............12.11.2019.............13.11.2019

Долар США.....................2446,1896..............2431,5588

После полудня гривна укрепилась еще на 0.3 копейки.

Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. 20 минут постояли без оборотов, потом снизились на 4 копейки, после чего начали торговать. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть сузив спред. Больше до полудня движений не было.

Перед обедом на копейку приподнялись, а после обеда на полкопейки опустились. К 15-30 сузили спред до 24.3050 - 24.3300.

За день котировки упали на 5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.

По графику сессия выглядит очень спокойной, но по сети ходят слухи об очень масштабном выкупе валюты регулятором.



Этот день в истории:

2017 - 2648.79 (-217)

2018 - 2791.81 (-350)



2016 - 2563.03

2015 - 2305.97