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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 27002701270227032704>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39

  Starikan написав:
  холява написав:
  Starikan написав:Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
"Вы правы , я всегда покупаю доллар" (с)

Почему именно по 27 ?

Я согласен продать по себестоимости 8)



Я жду предложение ...
Сколько Вы готовы предложить ?
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:48

  Starikan написав:
  холява написав:
  Starikan написав:Жаба давит 8) Может, пан Холява возьмет по 27? он же неоднократно писал, что покупает по любому курсу.
Не знаю , почему Вы меня вспомнили ?
"Вы правы , я всегда покупаю доллар" (с)

Почему именно по 27 ?

Я согласен продать по себестоимости 8)


Да Вы не психуйте .
...спокойно и без резких движенимй .

Вы же видели на своем веку многое .
Неужели у Вас отняло память ?
МММ...МММ финансовые пирамиды , идиоты впереди .

..а еще хочу напомнить про Мавроди , математика ...МЕРТВОГО....
и что денег никто не нашел
Как Вам такая история ?

б*** -муха , а у Вас доллары на руках...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:51

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............13.11.2019.............14.11.2019
дата розрахунку..............12.11.2019.............13.11.2019
Долар США.....................2446,1896..............2431,5588
После полудня гривна укрепилась еще на 0.3 копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. 20 минут постояли без оборотов, потом снизились на 4 копейки, после чего начали торговать. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть сузив спред. Больше до полудня движений не было.
Перед обедом на копейку приподнялись, а после обеда на полкопейки опустились. К 15-30 сузили спред до 24.3050 - 24.3300.
За день котировки упали на 5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.
По графику сессия выглядит очень спокойной, но по сети ходят слухи об очень масштабном выкупе валюты регулятором.

Этот день в истории:
2017 - 2648.79 (-217)
2018 - 2791.81 (-350)

2016 - 2563.03
2015 - 2305.97
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:52

komp
Старина , согласитесь , что ОН первый организовал и вооружил за свои деньги, отряды сопротивления ...
они ведь не из ниоткуда взялись ..
холява
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 15:55



Это цена Крыма?

Многоходовочка,пусть Запад даст хоть 50 и всё останется как есть,так что для страны одни плюсы,ведь возвращения полуострова можно и 300 лет ждать :?

Так что не судите строго,он блефует,но выбивает плюшки не только себе,но и нам,банда леди 200 кроме себя ничего не видела(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:04

  somilitark написав:
Это цена Крыма?

Многоходовочка,пусть Запад даст хоть 50 и всё останется как есть,так что для страны одни плюсы,ведь возвращения полуострова можно и 300 лет ждать :?

Так что не судите строго,он блефует,но выбивает плюшки не только себе,но и нам,банда леди 200 кроме себя ничего не видела(((


Ну от і у мене виникають думки про якісь ігри та провокації - але поки не бачу - куди ...
Вигадувати можна як завгодно , але як там насправді - ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:11

В принципе, беня на державну зраду наговорил. Смело можно, вернее даже нужно садить за "деньги от путлера и пускать танки".
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:21

  Puente написав:Ну от і у мене виникають думки про якісь ігри та провокації - але поки не бачу - куди ...
Вигадувати можна як завгодно , але як там насправді - ?


Это чистой воды провокация,торги,кто даст больше тот и победил,мне кажется,что такого никогда не было за 28 лет,мне это нравится,ставлю на положительный исход для пересичного.

Конечно будут и плюшки организатору,ну что поделать,такова жизнь,комиссионные даже госисполнитель берёт,ставки повышаются,возьмите попкорн и садитесь удобнее перед примниками новостей.

А танками у границ наверное фашистов пугает,это для них уже 70+ лет очень чувствительно,думали отодвинули 30 лет назад совок,анннн неееет!!! принимай деревня обратно трактор или дай немного денег :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:22

  холява написав:
Мда .....я был о нем лучшего мнения .


Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31

У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.

Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.
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