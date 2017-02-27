Я жду предложение ...
Сколько Вы готовы предложить ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:39
Я жду предложение ...
Сколько Вы готовы предложить ?
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:48
Да Вы не психуйте .
...спокойно и без резких движенимй .
Вы же видели на своем веку многое .
Неужели у Вас отняло память ?
МММ...МММ финансовые пирамиды , идиоты впереди .
..а еще хочу напомнить про Мавроди , математика ...МЕРТВОГО....
и что денег никто не нашел
Как Вам такая история ?
б*** -муха , а у Вас доллары на руках...
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:51
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...............13.11.2019.............14.11.2019
дата розрахунку..............12.11.2019.............13.11.2019
Долар США.....................2446,1896..............2431,5588
После полудня гривна укрепилась еще на 0.3 копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. 20 минут постояли без оборотов, потом снизились на 4 копейки, после чего начали торговать. После 11 опустились еще на полкопейки, чуть сузив спред. Больше до полудня движений не было.
Перед обедом на копейку приподнялись, а после обеда на полкопейки опустились. К 15-30 сузили спред до 24.3050 - 24.3300.
За день котировки упали на 5 копеек относительно открытия и на 11 копеек относительно вчерашнего закрытия.
По графику сессия выглядит очень спокойной, но по сети ходят слухи об очень масштабном выкупе валюты регулятором.
Этот день в истории:
2017 - 2648.79 (-217)
2018 - 2791.81 (-350)
2016 - 2563.03
2015 - 2305.97
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:52
komp
Старина , согласитесь , что ОН первый организовал и вооружил за свои деньги, отряды сопротивления ...
они ведь не из ниоткуда взялись ..
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:55
Это цена Крыма?
Многоходовочка,пусть Запад даст хоть 50 и всё останется как есть,так что для страны одни плюсы,ведь возвращения полуострова можно и 300 лет ждать
Так что не судите строго,он блефует,но выбивает плюшки не только себе,но и нам,банда леди 200 кроме себя ничего не видела(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:04
Ну от і у мене виникають думки про якісь ігри та провокації - але поки не бачу - куди ...
Вигадувати можна як завгодно , але як там насправді - ?
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:11
В принципе, беня на державну зраду наговорил. Смело можно, вернее даже нужно садить за "деньги от путлера и пускать танки".
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:21
Это чистой воды провокация,торги,кто даст больше тот и победил,мне кажется,что такого никогда не было за 28 лет,мне это нравится,ставлю на положительный исход для пересичного.
Конечно будут и плюшки организатору,ну что поделать,такова жизнь,комиссионные даже госисполнитель берёт,ставки повышаются,возьмите попкорн и садитесь удобнее перед примниками новостей.
А танками у границ наверное фашистов пугает,это для них уже 70+ лет очень чувствительно,думали отодвинули 30 лет назад совок,анннн неееет!!! принимай деревня обратно трактор или дай немного денег
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:22
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:31
У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.
Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.
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