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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2701270227032704>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

НБУ горою на 24,30 стояв, завтра відскок :roll:
twin
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:39

  холява написав: Неужели у Вас отняло память ?
МММ...МММ финансовые пирамиды , идиоты впереди .
..а еще хочу напомнить про Мавроди , математика ...МЕРТВОГО....
и что денег никто не нашел
Как Вам такая история ?
б*** -муха , а у Вас доллары на руках...

Зачем они мне? человеку в почтенном возрасте, который уже не собирается покупать ни квартиру, ни авто? ни отдыхать за рубежом (только люксы в пригородных санаториях)?
Которому "гробовые" не нужны? Которому при форс-мажоре помогали и помогут дети?
У которого всего-то накоплений на экв. 100 кгрн (включая гривну) при годовом чистом доходе примерно 250 на двоих (мы почти всё тратим, пока живы и относительно здоровы). Думаю, что такие объемы вам неинтересны.

При зтом, впрочем, я всегда писал: у кого планы на многие годы - тому, несомненно, надо хомячить валюту. Я тоже через это проходил, когда был научным заробитчанином.

А какое отношение к валюте имел Мавроди?
Или вы имеете в виду ОВГЗ? Так я не думаю, что вкладывающиеся в них глупее участников форума, критикующих "пирамиду".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:50

  Moneta написав:У разі припинення транзиту російського газу територією України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7%.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Щомісяця ми отримували від транзиту 200-250 млн доларів, і ось у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019-го, але вже в лютому це припиниться. І уряд відчує ефект негайно", - підкреслив він.

Вітренко додав, що, за розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, "падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7 відсотка з урахуванням ефекту мультиплікатора" замість прогнозованого зростання на 3,3%.





https://news.finance.ua/ua/news/-/45984 ... lnyty-vsih

Вот-вот, я уже неоднократно писал об этом.
Какие там 3 млрд.дол.
Мультэффект , потеря рабочих мест и еще целая тележка минусов плюс психологический фактор.


И вот вместо того,чтобы попытаться изменить экономическую систему хотя бы по подобию европейской, нам придумали несколько офигенных компенсаторов:

1.Пихануть объекты приватизации
2.Пихануть землю
3.Нагнуть население тарифами, тут вообще двойной цинизм получается
4.Нагнуть мелкий бизнес


А как же государство среднего класса - основа основ любого успешного европейского государства?

А болт вам на средний класс, нам т.е.

Даже вот земельный закон - там явный лобизм в пользу тех же жирных котов, которые скупят на корню все,что можно ,
да еще к тому же за наворованные бабки.

Не будет все так гладко.
По любому не избежать серьезной экономической встряски, которую не удастся в полной мере залить бабками даже от объектов и земли.

Закон по земле нужен,но ведь не такой.
Сегодня 210 тыс.гектаров на одно рыло, без всяких ограничений как во всех странах Европы,
они просто указали место среднему классу,
точнее тому,что от него осталось, и показали - для кого образно говоря они собираются строить этот дом.

1.Продать во время низких цен на активы в просевшей экономике
2.Продать все за наворованные бабки
3.Продать все в несколько рук,уничтожая надежды на реальный средний класс
4.Продать все, так как ничего больше как продавать - не умеют

Импотенты.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 13 лис, 2019 16:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:52

  Starikan написав:Зачем они мне? человеку в почтенном возрасте, который уже не собирается покупать ни квартиру, ни авто? ни отдыхать за рубежом (только люксы в пригородных санаториях)?
Которому "гробовые" не нужны? Которому при форс-мажоре помогали и помогут дети?
У которого всего-то накоплений на экв. 100 кгрн (включая гривну) при годовом чистом доходе примерно 250 на двоих (мы почти всё тратим, пока живы и относительно здоровы). Думаю, что такие объемы вам неинтересны.



Так и должно быть у людей, которые честно протрудились до пенсии.
А что такое 250 на двоих, это долларов?
У меня одна родственница на пенсии материт власть за маленькие пенсии - долго приходится копить и еще подрабатывать при этом внуку на айфон.
До укропов еще не дошло, что пенсия для жизни пенсионера, а не для помощи детям и внукам. Это внуки и дети должны чувствовать ответственность перед своими престарелыми родственниками. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:54

Starikan

как и в любой пирамиде, есть те кто:

-получит сверхприбыль, будучи на вершине (инсайдеры)
-получит большую прибыль выскочив вовремя благодаря анализу и критическому мышлению
-получит небольшую прибыль, случайно оказавшись в нужное время в нужном месте
-получит убытки из-за жадности и беспечности, сидев в ней до конца и убеждал себя и других в ее бесконечности
-получит огромные убытки ибо отнес в пирамиду все: квартиры, машины и т.д

последние три категории очень подвержены влиянию "экспертам", гороскопам и вере в то, что деньги могут долго браться из неоткуда.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 13 лис, 2019 17:00, всього редагувалось 1 раз.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57

Автор77

Ты хоть закон в глаза видел? Или фонтанируешь с подачи соцсетей? :roll: Дай ссылку на текст, который сегодня приняли. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:57

Пора маму-Витеренко и прогресивных социалистов выпускать :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 16:58

  Libo написав:
  Starikan написав: Зачем они мне? человеку в почтенном возрасте, который уже не собирается покупать ни квартиру, ни авто? ни отдыхать за рубежом (только люксы в пригородных санаториях)?
Которому "гробовые" не нужны? Которому при форс-мажоре помогали и помогут дети?
У которого всего-то накоплений на экв. 100 кгрн (включая гривну) при годовом чистом доходе примерно 250 на двоих (мы почти всё тратим, пока живы и относительно здоровы). Думаю, что такие объемы вам неинтересны.
Так и должно быть у людей, которые честно протрудились до пенсии.
А что такое 250 на двоих, это долларов?
У меня одна родственница на пенсии материт власть за маленькие пенсии - долго приходится копить и еще подрабатывать при этом внуку на айфон.
До укропов еще не дошло, что пенсия для жизни пенсионера, а не для помощи детям и внукам. Это внуки и дети должны чувствовать ответственность перед своими престарелыми родственниками. :?

250000 гривен в год, разве непонятно из контекста? Мы оба пенсионеры, но работаем (через год бросаю, хватит).
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:250000 гривен в год,

4 роки і мільйонери.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:13

Starikan

Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
:lol: :lol: :lol:
Libo
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