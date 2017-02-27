Додано: Сер 13 лис, 2019 16:54

Starikan



как и в любой пирамиде, есть те кто:



-получит сверхприбыль, будучи на вершине (инсайдеры)

-получит большую прибыль выскочив вовремя благодаря анализу и критическому мышлению

-получит небольшую прибыль, случайно оказавшись в нужное время в нужном месте

-получит убытки из-за жадности и беспечности, сидев в ней до конца и убеждал себя и других в ее бесконечности

-получит огромные убытки ибо отнес в пирамиду все: квартиры, машины и т.д



последние три категории очень подвержены влиянию "экспертам", гороскопам и вере в то, что деньги могут долго браться из неоткуда.

Востаннє редагувалось Moneta в Сер 13 лис, 2019 17:00, всього редагувалось 1 раз.

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