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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2701270227032704

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 354
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

  Moneta написав:Starikan

как и в любой пирамиде, есть те кто:

-получит сверхприбыль, будучи на вершине (инсайдеры)
-получит большую прибыль выскочив вовремя благодаря анализу и критическому мышлению
-получит небольшую прибыль, случайно оказавшись в нужное время в нужном месте
-получит убытки из-за жадности и беспечности, сидев в ней до конца и убеждал себя и других в ее бесконечности
-получит огромные убытки ибо отнес в пирамиду все: квартиры, машины и т.д

последние три категории очень подвержены влиянию "экспертам", гороскопам и вере в то, что деньги могут долго браться из неоткуда.


Это да инсайдеры на этой ветке и на форумах точно не сидят им есть чем заняться сверхприбыли нужно куда то распихать
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

  Libo написав:Starikan

Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
:lol: :lol: :lol:

Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:19

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Starikan

Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
:lol: :lol: :lol:

Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.

дети, в пыль? :shock:
antey1969
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