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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16
Moneta написав:Starikan
как и в любой пирамиде, есть те кто:
-получит сверхприбыль, будучи на вершине (инсайдеры)
-получит большую прибыль выскочив вовремя благодаря анализу и критическому мышлению
-получит небольшую прибыль, случайно оказавшись в нужное время в нужном месте
-получит убытки из-за жадности и беспечности, сидев в ней до конца и убеждал себя и других в ее бесконечности
-получит огромные убытки ибо отнес в пирамиду все: квартиры, машины и т.д
последние три категории очень подвержены влиянию "экспертам", гороскопам и вере в то, что деньги могут долго браться из неоткуда.
Это да инсайдеры на этой ветке и на форумах точно не сидят им есть чем заняться сверхприбыли нужно куда то распихать
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joik
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16
Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 13 лис, 2019 17:19
hxbbgaf написав:
Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
дети, в пыль?
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antey1969
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