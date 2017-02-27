-получит сверхприбыль, будучи на вершине (инсайдеры) -получит большую прибыль выскочив вовремя благодаря анализу и критическому мышлению -получит небольшую прибыль, случайно оказавшись в нужное время в нужном месте -получит убытки из-за жадности и беспечности, сидев в ней до конца и убеждал себя и других в ее бесконечности -получит огромные убытки ибо отнес в пирамиду все: квартиры, машины и т.д
последние три категории очень подвержены влиянию "экспертам", гороскопам и вере в то, что деньги могут долго браться из неоткуда.
Это да инсайдеры на этой ветке и на форумах точно не сидят им есть чем заняться сверхприбыли нужно куда то распихать
Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
При нынешней цене золота серебро должно двинуть до $100-$160 за унцию. Если золото успокоится на отметке $3.000, то серебро будет $300. На один день жизни на пенсии надо иметь одну унцевую серебряную монету/две ложки на неделю/ или один грамм золота.
Libo написав:Боже, какой бред! МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой. Поражаюсь укропам. Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему?
Ты серьёзно считаешь, что Райффайзен Груп назначил бы на должность Пред.Правления Райфф.Аваля воришку ? С учётом того, что Райфф.Аваль на 30% принадлежит ЕБРР. Что-то твоя легенда разведчика и аналитика слилась в унитаз
Эк ИХ посыпало...
Коломойский дал развернутое интервью Нью_Йорк Таймс, которое вызывает шок. Видимо, расследование в штате Делавер его так крепко припекает, но Коломойский делает главную ставку на дружбу с Кремлем. По словам олигарха, США не помогают Украине и заставляют воевать. То есть не украинцы сражаются за свою независимость с Россией, а американцы заставляют. И не дают денег. А россияне это такие хорошие ребята, которые готовы хоть завтра заключить мир, подарить нам 100 миллиардов долларов на восстановление Донбасса и принять в новый Варшавский договор. И про войну скоро все забудут и простят друг друга. Вот такие пирожки с котятами. Приведу несколько цитат: "Россияне сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это" "Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги" "Вы все не примете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор" "восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины" "Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта"
Libo написав:Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ. Дембель стал вырисовываться всё более очетливее.
Действительно, зачем нам транши МВФ под 3% ? Если можно легко набрать под 8%. А в ОВГЗ - так и по 19% при случае... А рекомендации МВФ будем бесплатно выполнять, без денег. Мы ж такие чистые светлые люди
Эксель файл с сайта минфина со ставками на последних размещениях открыть не судьба?
"Кто - куда, но Все к дефолту...
Хроника одного Президента ...13.11.2019 г.
США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку.. Минфин наращивает выпуск долговых обязательств (т.н. ОВГЗ) под 14 % ставку. Идем к дефолту по заказу "партии и правительства" ? Нардепы из фракции Оппозиционна платформа — За жизнь обратились в Госбюро расследований с заявлением против руководства Службы безопасности Украины. Медведчук и К решили попользоваться услугами портновского ГБР и немного оттолкнуть пристальное внимание СБУ к их контактам с Россией. Ход явно неумный и подставляющий Трубу под открытый конфликт с СБУ. СБУ отстояло свой департамент по экономическим преступлениям ("департамент К"). Из проекта решения ВР пропал пункт о его ликвидации. Представители партии "Слуга народа" составляющие большинство к комитете ВР который рассматривал этот вопрос сидели тихо как мышки. Из законопроекта № 1208-2 “Про Бюро фінансових розслідувань”. "слуги народа" убрали пункт о привлечении международных экспертов к формированию этого органа. При том для этого уже одобренный законопроект вынесли на второе обсуждение и внесли правки.