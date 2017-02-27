RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2702270327042705>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 356
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
40
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

  Moneta написав:Starikan

как и в любой пирамиде, есть те кто:

-получит сверхприбыль, будучи на вершине (инсайдеры)
-получит большую прибыль выскочив вовремя благодаря анализу и критическому мышлению
-получит небольшую прибыль, случайно оказавшись в нужное время в нужном месте
-получит убытки из-за жадности и беспечности, сидев в ней до конца и убеждал себя и других в ее бесконечности
-получит огромные убытки ибо отнес в пирамиду все: квартиры, машины и т.д

последние три категории очень подвержены влиянию "экспертам", гороскопам и вере в то, что деньги могут долго браться из неоткуда.


Это да инсайдеры на этой ветке и на форумах точно не сидят им есть чем заняться сверхприбыли нужно куда то распихать
joik
 
Повідомлень: 117
З нами з: 24.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:16

  Libo написав:Starikan

Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
:lol: :lol: :lol:

Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21013
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1363 раз.
Подякували: 2105 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:19

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Starikan

Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
:lol: :lol: :lol:

Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.

дети, в пыль? :shock:
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8855
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 2322 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Starikan написав:А какое отношение к валюте имел Мавроди?


Грозився його обвалити
Мавроди мыслил глобально и мечтал устроить крах финансовой системы не только в России, но и в мире. https://esquire.ru/articles/83022-velik ... se-zabyli/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2943
З нами з: 19.04.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:25

  hxbbgaf написав:
  Libo написав:Starikan

Как говорил Абдулла Павлу Арсентьевичу Верещагину - хорошая жена, хороший дом, кругом всё схвачено, тыща баксов на двоих, наныкано-заначено, дети пристроены в Америке - что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?!
:lol: :lol: :lol:

Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.


При нынешней цене золота серебро должно двинуть до $100-$160 за унцию.
Если золото успокоится на отметке $3.000, то серебро будет $300.
На один день жизни на пенсии надо иметь одну унцевую серебряную монету/две ложки на неделю/ или один грамм золота. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7472
З нами з: 14.11.11
Подякував: 316 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:27

  холява написав:komp
Старина , согласитесь , что ОН первый организовал и вооружил за свои деньги, отряды сопротивления ...
они ведь не из ниоткуда взялись ..

Не соглашусь, это обычный его пиар.
Он что оружие покупал? Где?
Добробаты вооружил Аваков. А с калоши было пару бусиков инкасаторских, так оно за свой Приват и переживало.
komp
1
 
Повідомлень: 7962
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 3086 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Дай ссылку на текст, который сегодня приняли
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67059
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3146
З нами з: 03.12.14
Подякував: 375 раз.
Подякували: 438 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:12

Естественный отбор ...

  pesikot написав:
  Libo написав:Боже, какой бред! :shock:
МВФ как раз наехало на Зеленого за то, что нет реальных шагов по наказанию за разворовывание рефайненса банкирами и чиновниками НБУ. Вот он и начал наказывать. А тут приплели еще и Россию. Россия в МВФ ноль без палочки. Изгой.
Поражаюсь укропам.
Все возмущались, что воры-банкиры и их покровители из НБУ 30 лет воровали ваши сотни миллиардов, безнаказанно и нагло ходят сейчас среди вас и смеются вам же в лицо. И стоило задержать одного такого воришку, так сразу вопли в его защиту. Просто поразительно! Вы же тут вроде все депозитчики … Вы за то, чтобы Зеленый не трогал систему, которая вас 30 лет обворовывала? Чтоб вы никогда не получили честную банковскую систему? :roll:

Ты серьёзно считаешь, что Райффайзен Груп назначил бы на должность Пред.Правления Райфф.Аваля воришку ? С учётом того, что Райфф.Аваль на 30% принадлежит ЕБРР.
Что-то твоя легенда разведчика и аналитика слилась в унитаз :)


Эк ИХ посыпало... :mrgreen:
Коломойский дал развернутое интервью Нью_Йорк Таймс, которое вызывает шок. Видимо, расследование в штате Делавер его так крепко припекает, но Коломойский делает главную ставку на дружбу с Кремлем. По словам олигарха, США не помогают Украине и заставляют воевать. То есть не украинцы сражаются за свою независимость с Россией, а американцы заставляют. И не дают денег. А россияне это такие хорошие ребята, которые готовы хоть завтра заключить мир, подарить нам 100 миллиардов долларов на восстановление Донбасса и принять в новый Варшавский договор. И про войну скоро все забудут и простят друг друга. Вот такие пирожки с котятами. Приведу несколько цитат:
"Россияне сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это"
"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги"
"Вы все не примете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор"
"восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины"
"Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта"
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 11.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 186 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:16

  Мизантрóп написав:
  Libo написав:Дай ссылку на текст, который сегодня приняли
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67059


Дякую. Сегодня на самоподготовке проработаю и доложу по сути. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7472
З нами з: 14.11.11
Подякував: 316 раз.
Подякували: 3699 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:30

Упорото ползём на кладбище...

  escobar написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Другое дело, что вам сейчас транши МВФ не нужны. Зачем? Только долг накапливать? Нужен только диалог и выполнять рекомендации МВФ.
Дембель стал вырисовываться всё более очетливее. 8)

Действительно, зачем нам транши МВФ под 3% ?
Если можно легко набрать под 8%. А в ОВГЗ - так и по 19% при случае...
А рекомендации МВФ будем бесплатно выполнять, без денег.
Мы ж такие чистые светлые люди :)

Эксель файл с сайта минфина со ставками на последних размещениях открыть не судьба?


"Кто - куда, но Все к дефолту... :twisted:
Хроника одного Президента ...13.11.2019 г.

США подало неофициальный запрос в СБУ по советнику президента Зеленского Андрею Ермаку..
Минфин наращивает выпуск долговых обязательств (т.н. ОВГЗ) под 14 % ставку. Идем к дефолту по заказу "партии и правительства" ?
Нардепы из фракции Оппозиционна платформа — За жизнь обратились в Госбюро расследований с заявлением против руководства Службы безопасности Украины. Медведчук и К решили попользоваться услугами портновского ГБР и немного оттолкнуть пристальное внимание СБУ к их контактам с Россией. Ход явно неумный и подставляющий Трубу под открытый конфликт с СБУ.
СБУ отстояло свой департамент по экономическим преступлениям ("департамент К"). Из проекта решения ВР пропал пункт о его ликвидации. Представители партии "Слуга народа" составляющие большинство к комитете ВР который рассматривал этот вопрос сидели тихо как мышки.
Из законопроекта № 1208-2 “Про Бюро фінансових розслідувань”. "слуги народа" убрали пункт о привлечении международных экспертов к формированию этого органа. При том для этого уже одобренный законопроект вынесли на второе обсуждение и внесли правки.
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 11.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 186 раз.
Попередження: 2
 
Профіль
  #<1 ... 2702270327042705>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Moneta і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 673, 674, 675
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6741 1473058
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 11:53
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1616, 1617, 1618
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16175 1956353
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 03:26
insiderman
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
294 36058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 17:19
Zebra

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.