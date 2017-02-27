Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04

Интервью-свежак от Бени таки стоит почитать. Паскуда,лжец,провокатор и циник, это понятно, но не дурачок это точно



Что необходимо для стабильного развития страны и стабильной нацвалюты на данном этапе ?



Варианта есть три.



Два из них назвал хитрая лиса Коломойский , который все оценивает с долларовой-прибыльной перспективы.



1......"Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки"....



Это да, таки кинули,все эти копейки помощи - эта жалкое нищенское подаяние ,а не деньги на прорыв.Тем более после всего что произошло Европа еще и газовую любовь за деньги закрутила.



2........"восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".....



Скажем правду, от прекращения экономического взаимодействия потеряно десятки миллиардов долларов, в разы больше чем кредиты МВФ и т.п.



3. Третий вариант мог бы быть построение цивилизованнной проевропейской страны с четкими правилами игры для пресловутых монополий-олигархов-кланов и принятие законов, вследствие которых они бы поработали и на себя, и на бюджет, а не только на карман. Сейчас - это 90% на карман.

Никто наступать на мозоль им не собирается и не собирался.



"Зеленые" пошли своим путем.



Он заключается в :

1.Нагнуть население

2.Нагнуть мелкий бизнес

3.Дать еще немножко отожраться "жирным котам" в надежде, что они что-то еще скинут в бюджет, чтобы можно было бы отрапортовать об улучшении экономики и уровня жизни.

Ну там пару десятков скорых помощей от татарина и т.п. лабуда.

4.Продать чего-то ненужного с их точки зрения.



И все-таки они импотенты, ну и побрехунчики.