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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2702270327042705

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 356
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
40
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:30

Libo Вольно.Еще принять в целом,правки,как обычно всё.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32

  Ser Fil написав:[
Эк ИХ посыпало... :mrgreen:
Коломойский дал развернутое интервью Нью_Йорк Таймс, которое вызывает шок. Видимо, расследование в штате Делавер его так крепко припекает, но Коломойский делает главную ставку на дружбу с Кремлем. По словам олигарха, США не помогают Украине и заставляют воевать. То есть не украинцы сражаются за свою независимость с Россией, а американцы заставляют. И не дают денег. А россияне это такие хорошие ребята, которые готовы хоть завтра заключить мир, подарить нам 100 миллиардов долларов на восстановление Донбасса и принять в новый Варшавский договор. И про войну скоро все забудут и простят друг друга. Вот такие пирожки с котятами. Приведу несколько цитат:
"Россияне сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это"
"Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги"
"Вы все не примете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор"
"восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины"
"Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта"


И шо?
На валютном рынке все так уверовали в грн, что аж даже Беню не слышат? Ноль реакции? :lol:
А ну да, завтра ж будут 8% процентов давать по бумагам - нужно успеть хапануть по 13 - 14. :o
пс. Все-таки эта схема, замещать валютный долг гривневым, гениальная.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:44

Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.

Золото - да, ценность. Как само по себе, так и в украшениях.

Серебро - обычный металл, по традиции называемый драгоценным. Да еще и непрактичный в качестве посуды и украшений - быстро темнеет. Ничего ценного в нем я не вижу. Бижутерия. Никому оно не нужно, разве что антикварное.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 13 лис, 2019 18:45, всього редагувалось 2 разів.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:44

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  Libo написав:
  Мизантрóп написав:
  Libo написав:Дай ссылку на текст, который сегодня приняли
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=67059


Дякую. Сегодня на самоподготовке проработаю и доложу по сути. :?


"Докладавать" будешь суть ? Как раз сегодня 100 лет назад "под честное слово" одного уже выпустили петлюру... :twisted:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:45

  Alex2007 написав:
И шо?
На валютном рынке все так уверовали в грн, что аж даже Беню не слышат? Ноль реакции? :lol:
А ну да, завтра ж будут 8% процентов давать по бумагам - нужно успеть хапануть по 13 - 14. :o
пс. Все-таки эта схема, замещать валютный долг гривневым, гениальная.


тут согласен. гривнопатриоты всего мира будут внукам рассказывать: "...зато мы вытянули внешний долг Украины" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 18:51

  Ser Fil написав:
Эк ИХ посыпало... :mrgreen:
Коломойский дал развернутое интервью Нью_Йорк Таймс, которое вызывает шок.


Ребята, мы же хорошо знаем Беню…
Умный, хитрый и циничный жидок. Но нет далекого горизонта стратегического планирования. Постоянно только ложь, п*здёжь и провокация. И общество в тонусе. Обсуждают за каждым столиком в каждой пивной страны...
Через неделю всем станет ясно, для чего ему эти разговоры.
Ему слишком много общественного внимания. Он только балдеет от него. А если разобраться, то он ведь просто следующий клиент ФБР после Фирташа. Стране нужен новый антигерой-геморрой. Свято место пусто не бывает. Вот он и возомнил из себя. :lol:
Как пить дать, даже хорошо приплатил НЙТ за своё интервью ... Типа он вам не мелкий днепропетровский шильник, он политик мирового масштаба ... который своим интервью затмил освещение мировыми СМИ дела об импичменте президента США! :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00

  Starikan написав:Серебро - обычный металл, по традиции называемый драгоценным. Да еще и непрактичный в качестве посуды и украшений - быстро темнеет. Ничего ценного в нем я не вижу. Бижутерия. Никому оно не нужно, разве что антикварное.


Ты знаешь, что уже много лет промышленность потребляет больше серебра, чем его добывается во всем мире? Берут из запасов … Но скоро лавка закроется ...
В каждой торпеде используется по 120 кг серебра. Вся солнечная энергетика на серебре, каждое зеркало, космос, медицина, очистка воды и т.п. Спрос стремительно растет.
А ты темнеет … Заставь свою кобру взять Fairy и тряпочкой натереть до блеска …
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Интервью-свежак от Бени таки стоит почитать. Паскуда,лжец,провокатор и циник, это понятно, но не дурачок это точно

Что необходимо для стабильного развития страны и стабильной нацвалюты на данном этапе ?

Варианта есть три.

Два из них назвал хитрая лиса Коломойский , который все оценивает с долларовой-прибыльной перспективы.

1......"Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки"....

Это да, таки кинули,все эти копейки помощи - эта жалкое нищенское подаяние ,а не деньги на прорыв.Тем более после всего что произошло Европа еще и газовую любовь за деньги закрутила.

2........"восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".....

Скажем правду, от прекращения экономического взаимодействия потеряно десятки миллиардов долларов, в разы больше чем кредиты МВФ и т.п.

3. Третий вариант мог бы быть построение цивилизованнной проевропейской страны с четкими правилами игры для пресловутых монополий-олигархов-кланов и принятие законов, вследствие которых они бы поработали и на себя, и на бюджет, а не только на карман. Сейчас - это 90% на карман.
Никто наступать на мозоль им не собирается и не собирался.

"Зеленые" пошли своим путем.

Он заключается в :
1.Нагнуть население
2.Нагнуть мелкий бизнес
3.Дать еще немножко отожраться "жирным котам" в надежде, что они что-то еще скинут в бюджет, чтобы можно было бы отрапортовать об улучшении экономики и уровня жизни.
Ну там пару десятков скорых помощей от татарина и т.п. лабуда.
4.Продать чего-то ненужного с их точки зрения.

И все-таки они импотенты, ну и побрехунчики.
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