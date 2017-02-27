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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:30
Libo Вольно.Еще принять в целом,правки,как обычно всё.
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:32
И шо?
На валютном рынке все так уверовали в грн, что аж даже Беню не слышат? Ноль реакции?
А ну да, завтра ж будут 8% процентов давать по бумагам - нужно успеть хапануть по 13 - 14.
пс. Все-таки эта схема, замещать валютный долг гривневым, гениальная.
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:44
Золото - да, ценность. Как само по себе, так и в украшениях.
Серебро - обычный металл, по традиции называемый драгоценным. Да еще и непрактичный в качестве посуды и украшений - быстро темнеет. Ничего ценного в нем я не вижу. Бижутерия. Никому оно не нужно, разве что антикварное.
Востаннє редагувалось Starikan в Сер 13 лис, 2019 18:45, всього редагувалось 2 разів.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:44
Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля
"Докладавать" будешь суть ? Как раз сегодня 100 лет назад "под честное слово" одного уже выпустили петлюру...
Додано: Сер 13 лис, 2019 18:45
тут согласен. гривнопатриоты всего мира будут внукам рассказывать: "...зато мы вытянули внешний долг Украины"
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Додано: Сер 13 лис, 2019 18:51
Ребята, мы же хорошо знаем Беню…
Умный, хитрый и циничный жидок. Но нет далекого горизонта стратегического планирования. Постоянно только ложь, п*здёжь и провокация. И общество в тонусе. Обсуждают за каждым столиком в каждой пивной страны...
Через неделю всем станет ясно, для чего ему эти разговоры.
Ему слишком много общественного внимания. Он только балдеет от него. А если разобраться, то он ведь просто следующий клиент ФБР после Фирташа. Стране нужен новый антигерой-геморрой. Свято место пусто не бывает. Вот он и возомнил из себя.
Как пить дать, даже хорошо приплатил НЙТ за своё интервью ... Типа он вам не мелкий днепропетровский шильник, он политик мирового масштаба ... который своим интервью затмил освещение мировыми СМИ дела об импичменте президента США!
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:00
Ты знаешь, что уже много лет промышленность потребляет больше серебра, чем его добывается во всем мире? Берут из запасов … Но скоро лавка закроется ...
В каждой торпеде используется по 120 кг серебра. Вся солнечная энергетика на серебре, каждое зеркало, космос, медицина, очистка воды и т.п. Спрос стремительно растет.
А ты темнеет … Заставь свою кобру взять Fairy и тряпочкой натереть до блеска …
Додано: Сер 13 лис, 2019 19:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Интервью-свежак от Бени таки стоит почитать. Паскуда,лжец,провокатор и циник, это понятно, но не дурачок это точно
Что необходимо для стабильного развития страны и стабильной нацвалюты на данном этапе ?
Варианта есть три.
Два из них назвал хитрая лиса Коломойский , который все оценивает с долларовой-прибыльной перспективы.
1......"Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки"....
Это да, таки кинули,все эти копейки помощи - эта жалкое нищенское подаяние ,а не деньги на прорыв.Тем более после всего что произошло Европа еще и газовую любовь за деньги закрутила.
2........"восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины".....
Скажем правду, от прекращения экономического взаимодействия потеряно десятки миллиардов долларов, в разы больше чем кредиты МВФ и т.п.
3. Третий вариант мог бы быть построение цивилизованнной проевропейской страны с четкими правилами игры для пресловутых монополий-олигархов-кланов и принятие законов, вследствие которых они бы поработали и на себя, и на бюджет, а не только на карман. Сейчас - это 90% на карман.
Никто наступать на мозоль им не собирается и не собирался.
"Зеленые" пошли своим путем.
Он заключается в :
1.Нагнуть население
2.Нагнуть мелкий бизнес
3.Дать еще немножко отожраться "жирным котам" в надежде, что они что-то еще скинут в бюджет, чтобы можно было бы отрапортовать об улучшении экономики и уровня жизни.
Ну там пару десятков скорых помощей от татарина и т.п. лабуда.
4.Продать чего-то ненужного с их точки зрения.
И все-таки они импотенты, ну и побрехунчики.
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