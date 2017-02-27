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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2703270427052706

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 356
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
40
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:18

  Starikan написав:
Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.

Золото - да, ценность. Как само по себе, так и в украшениях.

Серебро - обычный металл, по традиции называемый драгоценным. Да еще и непрактичный в качестве посуды и украшений - быстро темнеет. Ничего ценного в нем я не вижу. Бижутерия. Никому оно не нужно, разве что антикварное.

этой серебряной монете 2500 лет, не сильно и почернела...:

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Востаннє редагувалось edvardd в Сер 13 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:18

  холява написав:komp
Старина , согласитесь , что ОН первый организовал и вооружил за свои деньги, отряды сопротивления ...
они ведь не из ниоткуда взялись ..

Со слов мусорка , ешё тогда 2014, посадки пред Днепром заставлены отжатыми машинами с дамбасса, крыша- беня ...
мусарок(полковник) и сейчас на службе . ворует как и раньше...
Востаннє редагувалось Vadim V в Сер 13 лис, 2019 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:21

Ірина_ аналогичный вопрос-просьба по графику евро/дол: с января висит. По 1.1374 купите у меня? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:31

  zzzzzz написав:Любопытно.

Вышел обзор вкладов в банках и депозитах за октябрь на 1 ноября.

Депозиты
физики
грн +5 млрд
дол + 220 млн

юрики
грн +1,4 млрд
дол +90 млн

Оптимістично.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

asti написав:
  zzzzzz написав:Любопытно
пробьем 24 или нет, интрига...


Надо у Alex2006 спросить, он весь прошлый год про ЭОК говорил типа 24 или где то около, все смеялись, а вышло вон оно как.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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