Золото и серебро. Все остальное может превратиться в пыль.
Золото - да, ценность. Как само по себе, так и в украшениях.
Серебро - обычный металл, по традиции называемый драгоценным. Да еще и непрактичный в качестве посуды и украшений - быстро темнеет. Ничего ценного в нем я не вижу. Бижутерия. Никому оно не нужно, разве что антикварное.
этой серебряной монете 2500 лет, не сильно и почернела...:
Востаннє редагувалось edvardd в Сер 13 лис, 2019 20:18, всього редагувалось 1 раз.
Вышел обзор вкладов в банках и депозитах за октябрь на 1 ноября.
Депозиты физики грн +5 млрд дол + 220 млн
юрики грн +1,4 млрд дол +90 млн
Оптимістично.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.