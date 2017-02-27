Додано: Сер 13 лис, 2019 21:38

Общался по телефону с работницей центрального ощадбанка в стотысячном городке, средняя по отделению зарплата - 8 тыс. грн.,также довелось подвозить парнишку из Эпицентра (самый большой из них в областном центре)- работают по 200 часов, переработки-ноль,праздники и выходные - ноль, в итоге 8 тыс. грн.Правда, начальство бесплатно обедает в кафешке, а все остальные в тесной темной кладовке без окон возле этой кафешки на бесплатные талоны отовариваются, особо не балуют, так -что подешевле насыпают.Иногда балуют небольшими скидками на Эпицентровский товар.



При этом, по словам парнишки,Эпицентр запускает несколько собственных заводов по смесям и краскам, а также,что мне известно в этом году они активно стали строиться даже в относительно небольших городках по 50 тыс.населения, пару месяцев и очередной ангар запущен, ну и судя по их наценкам - доходы у них немаленькие. Я лично сантехнику беру с оптовой базы - выходит минимум на 35% дешевле Эпицентра, так это с наценкой оптовой базы, так как это не знакомые,а так просто я как рядовой клиент у них.



И еще Эпицентр в этом году всем порезал скидки, у знакомой вдовы АТОшника отобрали ее 15% скидки по карте и дали 7%, в то же время рядовым мелким комерцам с оборотом в 10-20 тыс. грн. по просьбе дают карту с 10%.



Вот такое сейчас время.

Время жирных котов,которым поставили перед мордой еще один жбан со сметаной.

Теперь этот очередной жбан - земля.

В одни руки, ну или одни руки плюс члены семьи можно отдать следующее:



1.Один район полностью

2.Пол-области полностью

3.200 человек ( реально до 10-ти группировок, если подключать тех же членов семьи ,водителей и т.п.) могут скупить полностью все земли.





Монополия в чистом виде.

Еще одна.

Дурно пахнет все это.



Процесс загнивания экономики не просто не прекратился, а утроился фактически, вернее утроится.

А гривна, что гривна - 24, да она и 22 может стать, только - "в конце супермаркета касса" и все равно придется расчитаться всем:

-развитием страны

-обвалом гривны

макроэкономикой

-трудовыми ресурсами

-отставанием от развитых стран на десятки лет.





Эти долбо - дрюки вместо помощи в становлении среднего класса, сохранении его,

монополии и олигархат забавляют,нянчат.

При этом среднюю рисуют больше десятки, но не учитывают ,что сверхдоходы части топовых чиновников и прочей шелухи действительно подтягивает среднюю по больнице.



А реально украинцы за 8 тыс. грн по 200 часов в месяц тянут, ну и работа нелегкая в принципе.



Это блин по ихнему - укрепление среднего класса.

Средний класс по ихнему это лабудовая дохлая новостройка в монстроподобном спальнике да ржавое корыто на колесах , которое Европе лень и дорого утилизировать.

Мне то пофиг, я все свои вопросы решил, а вот за державу и за людей - обидно.