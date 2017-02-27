Оптимістично.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:31
Оптимістично.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Надо у Alex2006 спросить, он весь прошлый год про ЭОК говорил типа 24 или где то около, все смеялись, а вышло вон оно как.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24 поки нбу захищає, можливо ще не час пробивати.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:29
в других банках есть и чуть повыше ставки и они тоже гарантируются ФГВФО так что почему именно Приват ? но это риторический вопрос.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Общался по телефону с работницей центрального ощадбанка в стотысячном городке, средняя по отделению зарплата - 8 тыс. грн.,также довелось подвозить парнишку из Эпицентра (самый большой из них в областном центре)- работают по 200 часов, переработки-ноль,праздники и выходные - ноль, в итоге 8 тыс. грн.Правда, начальство бесплатно обедает в кафешке, а все остальные в тесной темной кладовке без окон возле этой кафешки на бесплатные талоны отовариваются, особо не балуют, так -что подешевле насыпают.Иногда балуют небольшими скидками на Эпицентровский товар.
При этом, по словам парнишки,Эпицентр запускает несколько собственных заводов по смесям и краскам, а также,что мне известно в этом году они активно стали строиться даже в относительно небольших городках по 50 тыс.населения, пару месяцев и очередной ангар запущен, ну и судя по их наценкам - доходы у них немаленькие. Я лично сантехнику беру с оптовой базы - выходит минимум на 35% дешевле Эпицентра, так это с наценкой оптовой базы, так как это не знакомые,а так просто я как рядовой клиент у них.
И еще Эпицентр в этом году всем порезал скидки, у знакомой вдовы АТОшника отобрали ее 15% скидки по карте и дали 7%, в то же время рядовым мелким комерцам с оборотом в 10-20 тыс. грн. по просьбе дают карту с 10%.
Вот такое сейчас время.
Время жирных котов,которым поставили перед мордой еще один жбан со сметаной.
Теперь этот очередной жбан - земля.
В одни руки, ну или одни руки плюс члены семьи можно отдать следующее:
1.Один район полностью
2.Пол-области полностью
3.200 человек ( реально до 10-ти группировок, если подключать тех же членов семьи ,водителей и т.п.) могут скупить полностью все земли.
Монополия в чистом виде.
Еще одна.
Дурно пахнет все это.
Процесс загнивания экономики не просто не прекратился, а утроился фактически, вернее утроится.
А гривна, что гривна - 24, да она и 22 может стать, только - "в конце супермаркета касса" и все равно придется расчитаться всем:
-развитием страны
-обвалом гривны
макроэкономикой
-трудовыми ресурсами
-отставанием от развитых стран на десятки лет.
Эти долбо - дрюки вместо помощи в становлении среднего класса, сохранении его,
монополии и олигархат забавляют,нянчат.
При этом среднюю рисуют больше десятки, но не учитывают ,что сверхдоходы части топовых чиновников и прочей шелухи действительно подтягивает среднюю по больнице.
А реально украинцы за 8 тыс. грн по 200 часов в месяц тянут, ну и работа нелегкая в принципе.
Это блин по ихнему - укрепление среднего класса.
Средний класс по ихнему это лабудовая дохлая новостройка в монстроподобном спальнике да ржавое корыто на колесах , которое Европе лень и дорого утилизировать.
Мне то пофиг, я все свои вопросы решил, а вот за державу и за людей - обидно.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:01
Трындите, как и обычно.
В моем городе все эпицентровские кушают в кафе при Эпицентре, по бесплатным талонам. Имел несчастие, в обеденное время несколько раз попытался перекусить в кафе Эпицентра. Из-за наплыва работников Эпика, отказался от такой идеи.
Про зарплаты, так же трындите
Тему жирных котов засуньте себе в гузочку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:06
Не знаю як всі,але при 24 буду скуповувати валюту при можливості. Щось мені все нагадує 2008 рік.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:09
Так вы и есть тот самый жирный кот?
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:21
По нашим только меркам
По европейским - обычный рядовой европеец-специалист с хорошим высшим образованием .
Но такой "кот" в отличие от упомянутых никогда не имел никакого отношения ни к так называемым правоохранительным органам,ни к бюджету,ни к кумовству, ни к родственникам.
Просто сам стартовал,без поддержки друзей-знакомых-родителей,
только с молодой женой ,реально и без преувеличения - с 70 долларами в кармане, правда, без отпуска многие-многие годы пришлось, теперь вот доганяю - постоянный отпуск, хотя до пенсионного возраста еще достаточно далеко.
Было трудно конечно, так как в нашем регионе очень развито кумовство-родство, человека с корнями из Днепра в западных областях, тем более не имеющего денег на взятки, на бакшыш (которые тут в порядке вещей всегда были - как сводка погоды) - встречали откровенно враждебно и всячески ставили палки в колеса, пытаясь разными способами и многократно раскрутить на пару тысяч долларов.
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