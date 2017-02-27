Додано: Сер 13 лис, 2019 23:38

Ethereum написав: freeze написав: asti написав: Любопытно пробьем 24 или нет, интрига... пробьем 24 или нет, интрига...

Не знаю як всі,але при 24 буду скуповувати валюту при можливості. Щось мені все нагадує 2008 рік. Не знаю як всі,але при 24 буду скуповувати валюту при можливості. Щось мені все нагадує 2008 рік.

1.1998 орієнтовно, перед походом до 3-30, а потім до 5-50, гривна довго трималася біля 1-80 до долара, а перед майбутнім обвалом навіть невиправдано та неочікувано знижувалась по пам"яті десь до 1-60.До речі складно повірити, але курс був явно прикольним ,вдуматися лише- за 1 долар - 1 грн. 60 коп.2.2008-й. Перед зниженням до 9-ти, а потім стабілізувалося на 8-00, гривнаіз рівней 5-10 - 5-30 (ще трохи раніше) все літо ревальвувала до 4-70 також по пам"яті, і ще згадується настрої були - паніка - куди ж подіти з такою працею нагромаджені доляри.До речі, більше 10% так як і зараз, і взагалі - без явних причин,і навіть алогічно дещо, адже у світі вже багато місяців буянила фінансово-економічна криза, а тут в Україні такий оазис почав відбуватися.3.2013-й.Перед стрибкоподібним падінням в 2013-му гривна знижувалася із 8-30 до 8-10, правда ,на цей раз на нетривалий час. Причина там була 3 млрд з 15-млрд.рос.кредиту під символічний відсоток зайшло.В Приваті тоді наливали навіть по 5-10 штук,хоча на ЧР дефіцит валюти відчувався вже.4.Перед походом в гори, де пік був 40-ка, був період коли гривна відкочувалася та декілька місяців трималася біля 14, Петро заливав держбанки перед виборами резервною валютою.Спочатку давали від пуза, а згодом по 1-2 сотні на рило, чергу треба було займати з 5-ї ранку бабулькам.5.2019-й, не маючи достатньо надходжень валюти ні від імпорту, ні від розвитку економіки,запустили дзигу ОВГЗ,в результаті чого гривна з середньобагаторічних 27 відкотилася , та після падіння на 19 пунктів, підупала на 3 пункти до рівня 24.Видається мені, деколи на отаких інсайдеро-очікуваних та неочікуваних для загалу падіннях дехто добряче нагрівав та нагріває лапи.Тим більше рівень цін на продукти та товари, який як відомо ніколи не падає, а рухається лише догори,не свідчить про існуючі фундаментальні рівні, радше навпаки, такими темпами, скоро не лише картоплю та ябки будемо імпортувати, але й до бурячка та моркви дійдемо.Далі буде