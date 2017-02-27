Оптимістично.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 лис, 2019 20:31
Оптимістично.
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Додано: Сер 13 лис, 2019 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Надо у Alex2006 спросить, он весь прошлый год про ЭОК говорил типа 24 или где то около, все смеялись, а вышло вон оно как.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24 поки нбу захищає, можливо ще не час пробивати.
Додано: Сер 13 лис, 2019 21:29
в других банках есть и чуть повыше ставки и они тоже гарантируются ФГВФО так что почему именно Приват ? но это риторический вопрос.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:06
Не знаю як всі,але при 24 буду скуповувати валюту при можливості. Щось мені все нагадує 2008 рік.
Додано: Сер 13 лис, 2019 22:45
На долю подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы пришлось 21,6% украинского экспорта.
Экспорт трех сельскохозяйственных товаров принес Украине по итогам 2018 года $10,2 млрд, а их совокупная доля в структуре экспорта составила свыше 20%. Об этом в Facebook сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 13 лис, 2019 23:38
1.
1998 орієнтовно, перед походом до 3-30, а потім до 5-50, гривна довго трималася біля 1-80 до долара, а перед майбутнім обвалом навіть невиправдано та неочікувано знижувалась по пам"яті десь до 1-60.
До речі складно повірити, але курс був явно прикольним ,
вдуматися лише- за 1 долар - 1 грн. 60 коп.
2.
2008-й. Перед зниженням до 9-ти, а потім стабілізувалося на 8-00, гривна
із рівней 5-10 - 5-30 (ще трохи раніше) все літо ревальвувала до 4-70 також по пам"яті, і ще згадується настрої були - паніка - куди ж подіти з такою працею нагромаджені доляри.
До речі, більше 10% так як і зараз, і взагалі - без явних причин,
і навіть алогічно дещо, адже у світі вже багато місяців буянила фінансово-економічна криза, а тут в Україні такий оазис почав відбуватися.
3.
2013-й.Перед стрибкоподібним падінням в 2013-му гривна знижувалася із 8-30 до 8-10, правда ,на цей раз на нетривалий час. Причина там була 3 млрд з 15-млрд.рос.кредиту під символічний відсоток зайшло.В Приваті тоді наливали навіть по 5-10 штук,хоча на ЧР дефіцит валюти відчувався вже.
4.
Перед походом в гори, де пік був 40-ка, був період коли гривна відкочувалася та декілька місяців трималася біля 14, Петро заливав держбанки перед виборами резервною валютою.Спочатку давали від пуза, а згодом по 1-2 сотні на рило, чергу треба було займати з 5-ї ранку бабулькам.
5.
2019-й, не маючи достатньо надходжень валюти ні від імпорту, ні від розвитку економіки,запустили дзигу ОВГЗ,в результаті чого гривна з середньобагаторічних 27 відкотилася , та після падіння на 19 пунктів, підупала на 3 пункти до рівня 24.
Видається мені, деколи на отаких інсайдеро-очікуваних та неочікуваних для загалу падіннях дехто добряче нагрівав та нагріває лапи.
Тим більше рівень цін на продукти та товари, який як відомо ніколи не падає, а рухається лише догори,не свідчить про існуючі фундаментальні рівні, радше навпаки, такими темпами, скоро не лише картоплю та ябки будемо імпортувати, але й до бурячка та моркви дійдемо.
Далі буде
Додано: Сер 13 лис, 2019 23:44
якщо розглядати валюти країн Східної Європи та Балкан, то випадки зміцнення ~20% нічим особливим не являються, гривня 16% зробила, скільки залишилося ще пороху в порохівницях найближчим часом буде видно
...
+як цікаві факти, із 2015 року найбільш паритетна до гривні є гондураська лепіра (менша волатильність ніж в парі євро/бакс), ... +не менше красива гондураська п'ятисотка ще залишається купюрою максимального номіналу, а згадана вами чешська крона хоч і близька до паритету із грн., але чехи вже давно мают купюру 5000
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