yama написав:. Есть НЕ риторический вывод в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.
Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%. А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.
А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.
Либо, а Украину уже принимают в США?) Что нам с ФБР, и прочего? Почитай Стиглица для разнообразия. И общего развития.
холява написав:
Мда .....я был о нем лучшего мнения .
Почему же в прошедшем? Отличный ход в преддверии встречи в нормандском формате. И не скажу за ЕС, а вот то, что США выгодно неподписание договора про транзит газа - так это точно. И про Краков и Варшаву Коломойский не зря сказал...теперь аналитики будут лихорадочно просчитывать варианты, а Коломойский - наблюдать.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан. Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну