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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2704270527062707

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 356
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
40
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:22

  yama написав:.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.



Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%.
А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.

А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:45

Либо, а Украину уже принимают в США?)
Что нам с ФБР, и прочего? Почитай Стиглица для разнообразия. И общего развития.
  холява написав:

Мда .....я был о нем лучшего мнения .

Почему же в прошедшем? Отличный ход в преддверии встречи в нормандском формате. И не скажу за ЕС, а вот то, что США выгодно неподписание договора про транзит газа - так это точно.
И про Краков и Варшаву Коломойский не зря сказал...теперь аналитики будут лихорадочно просчитывать варианты, а Коломойский - наблюдать.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 03:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан.
Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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