Додано: Чет 14 лис, 2019 03:07

Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан.

Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд

Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.

Томаса Санкару - в каждую страну