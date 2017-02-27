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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2705270627072708>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 356
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
40
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 01:22

  yama написав:.
Есть НЕ риторический вывод
в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.



Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%.
А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.

А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 02:45

Либо, а Украину уже принимают в США?)
Что нам с ФБР, и прочего? Почитай Стиглица для разнообразия. И общего развития.
  холява написав:

Мда .....я был о нем лучшего мнения .

Почему же в прошедшем? Отличный ход в преддверии встречи в нормандском формате. И не скажу за ЕС, а вот то, что США выгодно неподписание договора про транзит газа - так это точно.
И про Краков и Варшаву Коломойский не зря сказал...теперь аналитики будут лихорадочно просчитывать варианты, а Коломойский - наблюдать.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
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Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 03:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан.
Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 07:33

  Навуходоносор написав:Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан.
Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд

Які феномени? Всі тутешні "олігархи" отримали первинний капітал за сприяння єврейських організацій (релігійних, скажімо). Деякі навіть не приховують цього (як Червоненко). В аграрний сектор теж вкладалися вони (французькі, зокрема).
Втім феномен є - обмежені розумові здібності "електорату".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:02

Почали активно заводити капітал для купівлі землі. Курс гривні йде у напрямку 20-22 за долар?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:17

  centurionus написав:
  Навуходоносор написав:Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан.
Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд

Які феномени? Всі тутешні "олігархи" отримали первинний капітал за сприяння єврейських організацій (релігійних, скажімо). Деякі навіть не приховують цього (як Червоненко). В аграрний сектор теж вкладалися вони (французькі, зокрема).
Втім феномен є - обмежені розумові здібності "електорату".

А ю шуэ? Кстати, в окружении ПАП евреи были просто все.А украинский народ находится по-прежнему under pressing. Почитал Стиглица. Поразило знаете что? Он на полном серьезно утверждают, что главенствующим в обществе является мораль, в частности, социальная справедливость. До этой позиции украинским "патриотам" просто як до неба рачки.Сколько ещё миллионов украинцев должно умереть, чтобы патриоты наконец стали ими? А народ вы упрекаете, ровно как тот 1 % у Стиглица, который больше всего имеет, меньше всего платит налогов и при этом кричит на бедняков "нахлебники". Хотя по факту нахлебниками является как раз 1%.
Даарод и голый и босый и тупой и вороватый. Правила игры такие. Спасибо власть имущим. Можно тут включать конспирология, можно не включать. Факты - за окном!
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:35

  tobias написав:Почали активно заводити капітал для купівлі землі. Курс гривні йде у напрямку 20-22 за долар?

А може поцікавилися би коли ще остаточно не прийнятий закон вступає в дію?
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 09:58

  komp написав:
  tobias написав:Почали активно заводити капітал для купівлі землі. Курс гривні йде у напрямку 20-22 за долар?

А може поцікавилися би коли ще остаточно не прийнятий закон вступає в дію?

Коли вступить в дію, вже буде пізно. Іноземні компанії матимуть вже 1 рік оренди з трьох необхідних. Тому мета: перекупити договори оренди х2-х5. Вартість оренди зросте з $100 до $200-500.
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:01

  zzzzzz написав:
В ОВГЗ не идут с суммами под фонд гарантирования. Нет смысла дергатся. По-этому для альтернативы ОВГЗ рассматривают только банки самой высокой степени надежности, а таких около 10 в Украине.

есть среди этих 10 негосударственные банки с укр капиталом?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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