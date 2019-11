Додано: Чет 14 лис, 2019 07:33

Навуходоносор написав: Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан.

Які феномени? Всі тутешні "олігархи" отримали первинний капітал за сприяння єврейських організацій (релігійних, скажімо). Деякі навіть не приховують цього (як Червоненко). В аграрний сектор теж вкладалися вони (французькі, зокрема).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell