yama написав:. Есть НЕ риторический вывод в 2013 году в конце лета я открывал депо под то ли 20 то ли 22 % в Дельте при курсе ~8, это были проценты конечно чистыми, сейчас с учетом капитализации Универсал банк ( моно) дает 20,15% - 19,5% налоги = 16,22 % , исходя из прошлого опыта ставки по депозитах в гривне должны еще вырасти на( 20-16,2) 3-4% и после этого пол года до начала девальвации гривны . Настораживает и массовая агитация за депо в гривне , розыгрыш новых айфонов чуть не каждый месяц или еще каких-то плюшек.
Странный вывод. Вы так расписали будто банки оставляют ваши налоги себе на чай. Нет, он действительно платит вам 20.15%. А за все остальное уже спрашивайте с государства, которому ваши налоги ушли.
А то так можно начать отнимать ПДВ и акцизы в магазине, и вы вовсе в депрессию впадете, сколько раз нас бреет наше любимое государство и что предоставляет взамен с этой суммы.
Либо, а Украину уже принимают в США?) Что нам с ФБР, и прочего? Почитай Стиглица для разнообразия. И общего развития.
холява написав:
Мда .....я был о нем лучшего мнения .
Почему же в прошедшем? Отличный ход в преддверии встречи в нормандском формате. И не скажу за ЕС, а вот то, что США выгодно неподписание договора про транзит газа - так это точно. И про Краков и Варшаву Коломойский не зря сказал...теперь аналитики будут лихорадочно просчитывать варианты, а Коломойский - наблюдать.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан. Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор написав:Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан. Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд
Які феномени? Всі тутешні "олігархи" отримали первинний капітал за сприяння єврейських організацій (релігійних, скажімо). Деякі навіть не приховують цього (як Червоненко). В аграрний сектор теж вкладалися вони (французькі, зокрема). Втім феномен є - обмежені розумові здібності "електорату".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Навуходоносор написав:Вообще о феномене Коломойскому можно рассуждать долго. Но несомненно, что он сделал для примирения украинцев с евреями очень много. Продвижение рынка земли можно рассматривать с многих сторон. Начиная с конспирологической - о протоколах сионских мудрецов я наслышан. Как бы там ни было, Коломойский - сильный игрок, и за кого он играет, лучше всего знает он сам. Но скорее всего за несколько команд
Втім феномен є - обмежені розумові здібності "електорату".
А ю шуэ? Кстати, в окружении ПАП евреи были просто все.А украинский народ находится по-прежнему under pressing. Почитал Стиглица. Поразило знаете что? Он на полном серьезно утверждают, что главенствующим в обществе является мораль, в частности, социальная справедливость. До этой позиции украинским "патриотам" просто як до неба рачки.Сколько ещё миллионов украинцев должно умереть, чтобы патриоты наконец стали ими? А народ вы упрекаете, ровно как тот 1 % у Стиглица, который больше всего имеет, меньше всего платит налогов и при этом кричит на бедняков "нахлебники". Хотя по факту нахлебниками является как раз 1%. Даарод и голый и босый и тупой и вороватый. Правила игры такие. Спасибо власть имущим. Можно тут включать конспирология, можно не включать. Факты - за окном!
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Чет 14 лис, 2019 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
zzzzzz написав: В ОВГЗ не идут с суммами под фонд гарантирования. Нет смысла дергатся. По-этому для альтернативы ОВГЗ рассматривают только банки самой высокой степени надежности, а таких около 10 в Украине.
есть среди этих 10 негосударственные банки с укр капиталом?
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