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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2705270627072708

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 356
Не нижче 24.50
56%
199
24.25 - 24.49
6%
23
24.00 - 24.24
11%
40
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
18
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб долбит вниз 24.28
kivin
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:08

  tobias написав:
  komp написав:
  tobias написав:Почали активно заводити капітал для купівлі землі. Курс гривні йде у напрямку 20-22 за долар?

А може поцікавилися би коли ще остаточно не прийнятий закон вступає в дію?

Коли вступить в дію, вже буде пізно. Іноземні компанії матимуть вже 1 рік оренди з трьох необхідних. Тому мета: перекупити договори оренди х2-х5. Вартість оренди зросте з $100 до $200-500.

Іноземні компанії в кращому випадку будут чекати 2025 року.
komp
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 10:27

НБУ вчера купил 69 млн.долларов. ( 1,678 млрд.грн )

Портфель нерезов в ОВГЗ вырос на 1,5 млрд.грн.

Значит превышение предложения обеспечили не только нерезы,но и экспортеры.
Живите своим умом!
zzzzzz
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